Nowe legijne graffiti: 30-lecie zgody z Zagłębiem (225)

Grupa UZaLeżnieni przygotowała graffiti z okazji 30-lecia zgody łączącej Legię Warszawa i Zagłębie Sosnowiec. Na jednej ze ścian znalazły się herby obu klubów w wieńcu laurowym oraz hasło "30 lat". Zgoda na linii Legia - Zagłębie została odnowiona 23 czerwca 1991 roku, podczas finału Pucharu Polski w Piotrkowie Trybunalskim. "Z tej okazji zachęcamy wszystkich kibiców Legii i Zagłębia do wspólnego celebrowania jubileuszu oraz pielęgnowania i umacniania tej pięknej zgody. Niech nasza przyjaźń trwa przez wiele długich lat. LEGIA I ZAGŁĘBIE BRACIA NA ZAWSZE!" - informują UZL.

Hewie - 47 minut temu, *.chello.pl ale przegrany Finał po fajnej przygodzie w PZP w 1991 odpowiedz

Mądrala 0,7 - 55 minut temu, *.246.2 SZtosik. ale kółeczko troche nie równe odpowiedz

Tauber - 1 godzinę temu, *.chello.pl szkoda że Finał przegrany po fajnej przygodzie w PZP w 1991 odpowiedz

