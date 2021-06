Terminarz sezonu 2021/22

Ustalono terminarz rozgrywek Futsal Ekstraklasy na sezon 2021/2022. Rozgrywki rozpoczną się w weekend 11-12 września - Legia Warszawa podejmie wówczas we własnej hali zespół Futsal Leszno. Sezon zakończy się w ostatni weekend maja, meczem z drużyną Team Lębork. Od połowy grudnia do połowy lutego będzie miała miejsce przerwa pomiędzy rundami. Łącznie legionistów czeka 30. meczów ligowych, a nasz zespół rywalizować będzie również w rozgrywkach Pucharu Polski. Wybrane spotkania każdej kolejki transmitowane będą na żywo w nc+. Terminarz Legii: 11-12.09. - 1. kolejka - Legia Warszawa – Futsal Leszno 18-19.09. - 2. kolejka - Legia Warszawa – Dreman Opole 25-26.09. - 3. kolejka - Górnik Polkowice – Legia Warszawa 02-03.10. - 4. kolejka - Legia Warszawa – AZS UG Gdańsk 09-10.10. - 5. kolejka - Rekord Bielsko-Biała – Legia Warszawa 16-17.10. - 6. kolejka - Legia Warszawa – Constract Lubawa 23-24.10. - 7. kolejka - Clearex Chorzów – Legia Warszawa 30-31.10. - 8. kolejka - Legia Warszawa – Orzeł Jelcz-Laskowice 06-07.11. - 9. kolejka - Red Dragons Pniewy – Legia Warszawa 11.11. - 10. kolejka - Legia Warszawa – Piast Gliwice 13-14.11. - 11. kolejka - MOKS Słoneczny Stok Białystok – Legia Warszawa 20-21.11. - 12. kolejka - Legia Warszawa – FC Toruń 27-28.11. - 13. kolejka - Red Devils Chojnice – Legia Warszawa 04-05.12. - 14. kolejka - Legia Warszawa – AZS UW Wilanów 11-12.12. - 15. kolejka - Team Lębork – Legia Warszawa 12-13.02. - 16. kolejka - Futsal Leszno – Legia Warszawa 19-20.02. - 17. kolejka - Dreman Opole – Legia Warszawa 26-27.02. - 18. kolejka - Legia Warszawa – Górnik Polkowice 05-06.03. - 19. kolejka - AZS UG Gdańsk – Legia Warszawa 12-13.03. - 20. kolejka - Legia Warszawa – Rekord Bielsko-Biała 19-20.03. - 21. kolejka - Constract Lubawa – Legia Warszawa 26-27.03. - 22. kolejka - Legia Warszawa – Clearex Chorzów 02-03.04. - 23. kolejka - Orzeł Jelcz-Laskowice – Legia Warszawa 16.04. - 24. kolejka - Legia Warszawa – Red Dragons Pniewy 23-24.04. - 25. kolejka - Piast Gliwice – Legia Warszawa 27-30.04. - 26. kolejka - Legia Warszawa – MOKS Słoneczny Stok Białystok 07-08.05. - 27. kolejka - FC Toruń – Legia Warszawa 14-15.05. - 28. kolejka - Legia Warszawa – Red Devils Chojnice 21-22.05. - 29. kolejka - AZS UW Wilanów – Legia Warszawa 28-29.05. - 30. kolejka - Legia Warszawa – Team Lębork

