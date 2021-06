Rosołek wraca do Legii

Maciej Rosołek po okresie wypożyczenia w Arce Gdynia wraca do Legii. Snajper podczas rundy wiosennej na zapleczu Ekstraklasy rozegrał 16 meczów, w których zdobył dziesięć bramek. Rosołek w barwach Arki wystąpił w finale Pucharu Polski, w którym ostatecznie lepszy okazał się Raków Częstochowa. Gdynianie przegrali również w barażach o Ekstraklasę. Jeżeli 19-latek zostałby w Legii, mógłby rozwiązać problem z młodzieżowcem.

Farme(L) - 36 minut temu, *.virginm.net Dawać Rosoła nam go tutaj potrzeba...

Potrzeba....

odpowiedz

Sobo(L)ew - 40 minut temu, *.255.243 JEŻELI PEKART OD NAS ODEJDZIE TO AKURAT MOŻE WRACAĆ. BĘDZIE EMERLI, LOPES, KOSTORZ I ON. odpowiedz

Pacz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niezła statystyka, prawdziwy snajper. Witamy z powrotem i powodzenia. odpowiedz

