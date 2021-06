Uraz Bartosza Kapustki

Bartosz Kapustka ucierpiał w końcówce pierwszej połowy środowego meczu sparingowego z FK Krasnodar. "Kapi" nie wyszedł na drugą część spotkania. Okazało się, że legionista skręcił kolano. - "Kapi" wyprowadzał kontratak, a murawa w 40. minucie była już sucha, piłka się zatrzymała przez co Bartek na niej stanął i podkręcił kolano. Powiedział, że czuje się niekomfortowo i nie może grać. Na pewno musi przejść badania - wyjaśnił po meczu trener Czesław Michniewicz.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.