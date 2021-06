Młodzież: mecze środowe

Czwartek, 24 czerwca 2021 r. 20:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu półfinałowym Mistrzostw Polski U15 Legia po zaciętym meczu zremisowała na wyjeździe 1-1 z Zagłębiem Lubin. Gospodarze prowadzili od 57. minuty, ale Legia wyrównała za sprawą Mizery. Rewanż w niedzielę o 11 w LTC. W drugim półfinale Lech Poznań wygrał 5-0 z Wisłą Kraków U15. Juniorzy starsi UWKS Legii pokonali 5-0 MKS Małkinia i awansowali do ekstraligi U19 z kompletem zwycięstw.



CLJ U15 - 1/2 finału: Zagłębie Lubin 06 1-1 Legia U15 (06)

Gole:

1-0 57 min. Mateusz Skoczylas

1-1 69 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Żewłakow)



Strzały (celne): Zagłębie 14 (4) - Legia 6 (3).



Legia: Hubert Nowak – Franciszek Saganowski, Rafał Boczoń Ż, Bartosz Dembek, Jakub Grzejszczak (52' Oliwier Olewiński) – Filip Rejczyk (52' Maciej Saletra), Kacper Bogusiewicz, Piotr Zieliński (65' Jakub Żewłakow) – Karol Kosiorek (58' Mateusz Szczepaniak), Tomasz Rojkowski (63' Przemysław Mizera), Jakub Kowalski (71' Roman Zhuk). Rezerwa: Michał Malinowski (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



I liga maz. U18: MKS Małkinia 0-5 UWKS Legia Warszawa 03/4

Gole:

0-1 Sławomir Tymczyszyn (as. Mikołaj Wiśniewski)

0-2 Michał Rak (as. Mikołaj Wiśniewski)

0-3 Marcin Staszyc (as. Mikołaj Wiśniewski)

0-4 Stanisław Kucharski (as. Kacper Cetlin)

0-5 Kacper Cetlin (as. Kacper Polak)



MKS Polonia Warszawa 09 - Legia LSS 2010A