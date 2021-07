Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Światło bramki

Sobota, 3 lipca 2021 r. 09:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim czasie na polskim rynku ukazała się bardzo ciekawa książka i choć nie ma ona stricte legijnych wątków, można polecić ją kibicom jako ciekawą lekturę, powiedzmy uzupełniającą. Autor przytacza wiele ciekawych historii związanych z piłką, cytując często bardzo ciekawe źródła i odnosząc się do tych cytatów.



Publikacja rozpoczyna się od historii na temat kilku czołowych piłkarzy ostatnich lat, następnie zaś opisani zostają również wybrani trenerzy. I choć wydawało się, że wiele o nich wiemy, to Okoński jest w stanie przytoczyć naprawdę niesamowite ciekawostki. W dodatku opisane bardzo dobrym językiem.



Bardzo ciekawie przedstawiono m.in. Mauricio Pochettino, postać ta przewija się w książce przez dłuższy czas. A to dlatego jest Argentyńczykykiem i pprzez kilka lat prowadził Tottenham, czyli klub, któremu kibicuje autor książki. W publikacji znajdujemy sporo przemyśleń typowo kibicowskich i na temat kibiców. Może nie dotyczą one sfery ultras, ale zapewne wielu kibiców różnych klubów może się z nimi zgodzić.



"Czego w telewizji nie zobaczysz, to zwykłych fanów piłki, którzy na długo po zakończeniu transmisji opuszczają stadion i idą długim szpalerem w stronę miasta zmęczeni i upojeni tym, co właśnie przeżyli, równie mocno jak piłkarze, a pewnie mocniej, bo kiedy wdajesz się z nimi w rozmowę, słyszysz, ile dni i godzin spędzili w podróży i ile mają jeszcze przed sobą. Kiedy rozmawiasz z przegranymi, możesz nawet odnieść wrażenie, że przeżywają klęskę bardziej niż ci, których wspierali (...) Po drugie zaś, kiedy idziesz ulicą wśród przegranych, tak naprawdę prawie w ogóle nie rozmawiasz: niewiele jest dźwięków ciszy równie intensywnych jak te unoszące się nad setkami fanów piłki nożnej wychodzących z meczu, który skończył się porażką ich drużyny" - czytamy w jednym z rozdziałów.



Z kolei w rozdziale "Sprawy życia i śmierci" przypomina o tragedii na stadionie Heysel z maja 1985 roku. Przypomina, że tak naprawdę sprawa ciągnęła się latami i dopiero przed paru laty została zakończona. "Prawdę na temat samej tragedii ludzie piłki poznali szybko, ale potwierdzenia sądowego doczekali się po dwudziestu pięciu latach. Zakończony w kwietniu 2016 roku rekordowo długi proces przyniósł zmianę pierwszego orzeczenia, w którym mówiono o nieszczęśliwym wypadku. To nie był wypadek - orzekła teraz ława przysięgłych - winę za nieumyślne spowodowanie śmierci 96 fanów futbolu ponoszą policja i służby medyczne" - czytamy nt. niezwykle głośnej tragedii, której poświęcono przez lata setki artykułów.



Kolejna opowieść poniekąd nawiązująca do ukochanego Tottenhamu, a jednocześnie pokazująca pozytywną stronę kibiców regularnie wspierających swój klub z trybun, pojawia się również w części czwartej opisywanej książki: "Niedługo po ostatnim gwizdku madryckiego finału, podczas tych nieznośnie długich chwil kiedy nie można zrobić już nic innego, jak tylko czekać, aż ta druga drużyna uniesie w górę Puchar Mistrzów, przypomniała mi się na przykład walka o życie pomocnika Boltonu Fabrice'a Muamby, który w 2012 roku miał zawał na murawie White Hart Lane: serce piłkarza nie biło przez długich 78 minut, a został uratowany dzięki desperackiej akcji reanimacyjnej, którą podjęli lekarze obu zespołów, ale także zbiegający z wysokości trybun zagorzały kibic Tottenhamu i zarazem kardiolog z pobliskiego szpitala. Przypomniało mi się, jak doktor Andrew Deaner przekonał wówczas porządkowych - znających go od lat z widzenia, co z pewnością ułatwiło sprawę - że nie tylko kibicowskie pieśni śpiewać potrafi, ale także dbać o ludzkie serca".



Pod koniec książki, która posiada podtytuł "Opowieść o piłkarzach, trenerach, klubach i pięknej grze", dostajemy ciekawe opowieści m.in. na temat Jerzego Pilcha, pisarza i publicysty, kibica Cracovii. "Justyna Sobolewska wspominała z kolei arcypilchową anegdotę o tym, jak przed meczem Legii z Cracovią czekał pod stadionem na Szczepłka i nagle zobaczył idącego w jego kierunku kibica. 'Zaniepokoiłem się trochę, bo nie wyglądało, że chce podyskutować o literaturze ani że zbliża się celem pozyskania autografu' - zwierzał się dziennikarce 'Polityki', ale ów sympatyk sportu po prostu podszedł do niego, poklepał go po ramieniu i powiedział: 'Szkoda, że jest pan kibicem tak chujowej drużyny'".



Tytuł: Światło bramki

Autor: Michał Okoński

Wydawnictwo: Znak

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 382

Cena okładkowa: 44,99zł



