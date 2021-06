Leogang: Bez piłek

Czwartek, 24 czerwca 2021 r. 10:46 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Ile jeszcze?! Kończmy już! - to najczęściej wypowiadane przez piłkarzy słowa na ostatnim treningu w Hochfilzen. Choć zajęcia nie trwały długo, to były bardzo wyczerpujące, bo zawodnicy jedynie biegali interwały na wysokim tętnie.



W treningu wzięło udział 17 graczy: Kisiel, Skwierczyński, Włodarczyk, Kamiński, Skibicki, Slisz, Rafael Lopes, Luquinhas, Andre Martins, Emreli, Muci, Mladenović, Wieteska, Jędrzejczyk, Johansson, Ciepiela, Josue.



Osobno ćwiczyła trójka bramkarzy: Miszta, Tobiasz i Kobylak.



Po godzinie 13 zespół wyruszy autokarem do Monachium, a następnie samolotem do Warszawy.