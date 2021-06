Lindsay Rose blisko Legii

Czwartek, 24 czerwca 2021 r. 13:01 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Jak donosi na Twitterze Tomasz Włodarczyk stoper Lindsay Rose jest bliski przyjścia do Legii. 29-latek jest reprezentantem Mauritiusa, jednak urodził się we Francji. Aktualnie reprezentuje barwy greckiego Arisu Saloniki.



Rose w Arisie występuje od stycznia 2019 roku, w tym czasie zdołał rozegrać w barwach greckiego klubu 96 meczów, w których zdobył siedem bramek. W sezonie 2020/21 był kluczową postacią swojego zespołu i opuścił zaledwie dwa spotkania. Ostatecznie Aris w greckiej Ekstraklasie zajął 3. miejsce. Wcześniej Rose występował m.in. w barwach Olympique Lyon (19 spotkań) czy FC Lorient (50 spotkań). W sumie na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Francji rozegrał 62 mecze. Dodatkowo podczas swojej dotychczasowej kariery pięciokrotnie występował w barwach reprezentacji Mauritiusa.