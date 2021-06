24. urodziny Yaxshiboyeva

Dziś 24. urodziny obchodzi Jasur Yaxshiboyev . "Jaszczur" do Legii trafił zimą tego roku z uzbekistańskiego Pakhtakoru Tashkent. Wcześniej grał również na Białorusi, gdzie występował w barwach Shakhtjora Soligorsk oraz Energetik-BGU Minsk. Dotychczas w Legii zdołał rozegrać jedynie jedenaście minut w starciu z Wisłą Kraków. "Jaszczur" życzymy Ci dużo zdrowia, sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Sto (L)at!

Jaszczur Jak-się-boję - 1 godzinę temu, *.2.10 Stówka mordo! odpowiedz

Jasur do turbokozaka - 1 godzinę temu, *.plus.pl Akurat zdrowia to mu życzyć trzeba chyba że jest symulantem jak ktoś wcześniej tu pisal to życzyć aby teleporady skasowali żeby nie mógł brać lewe L4 od lekarzy bez badan ;D odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z okazji urodzin życzę przynajmniej 100 minut grania jeszcze w tym sezonie... odpowiedz

Kibolek - 2 godziny temu, *.it-home.pl Kolejny transfer w stylu kogoś kupiliśmy przecież. Kucharski ty pajacu razem z mioduskim lichwiarzem parodysta . Jak wy lubicie płacić pensję i oddać za darmo . Parodysci kp mioduski . Długi są LEGII A zyski mioduskiego. odpowiedz

