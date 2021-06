UEFA zrezygnowała z kryterium goli wyjazdowych

Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdził dziś rezygnację z kryterium goli wyjazdowych we wszystkich rozgrywkach europejskich - męskich, żeńskich i juniorskich. Gole wyjazdowe nie będą już rozstrzygać o wynikach dwumeczów w fazach pucharowych oraz nie będą uwzględniane przy sprawdzaniu bilansu meczów bezpośrednich w przypadku równości punktowej w rozgrywkach grupowych. Nowe zasady będą obowiązywać już od najbliższych meczów eliminacji europejskich pucharów.

Bu"L"i - 22 minuty temu, *.inetia.pl Ale po co dogrywka. Od razu rzuty karne. odpowiedz

Darek - 31 minut temu, *.t-ipconnect.de W przypadku polskich drużyn powinien być przepis,że jesli przegramy eliminacje do europejskich pucharów to Polska drużyna awansuje dalej.Wtedy w końcu byśmy grali w pucharach. odpowiedz

(Jeszcze nie piłem dziś kawy ) - 57 minut temu, *.tpnet.pl Czyli ( jeśli dobrze rozumię ) liczą się teraz tylko duże punkty - kto ma ich więcej i ( jeśli punktów będzie po równo ) - gole , kto strzelił ich więcej . Czy więc gole wyjazdowe nie będą się liczyć podwójnie ? Bo już mi się chrzani ... odpowiedz

Rytm - 33 minuty temu, *.centertel.pl @(Jeszcze nie piłem dziś kawy ):

A co jest trudnego w zrozumieniu tego co jest napisane?

Kiedyś przy wynikach 2:1 i 0:1 awansował zespół, który strzelił gola na wyjezdzie, a teraz będzie dogrywka. odpowiedz

Jeszcze ... - 30 minut temu, *.tpnet.pl @(Jeszcze nie piłem dziś kawy ): Znaczy , chodzi mi o równą ilość bramek ... odpowiedz

Jeszcze ... - 28 minut temu, *.tpnet.pl @Rytm: Aaaa , dogrywka ? Ahaa ... odpowiedz

Rytm - 25 minut temu, *.centertel.pl @Jeszcze ...:

A jak dogrywka nic nie da, to karne.

odpowiedz

Mamut - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Niestety, ale szykuje się tęczową rewolucja, odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jeśli dalej będą tak zmieniać przepisy to zaraz nową dyscyplinę sportu z tego zrobią... odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czyli jak przegramy 1-3 na wyjeździe, a u siebie tylko 0-1, to nic to nam nie da? odpowiedz

Eri - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Hautausmaa: hahaha odpowiedz

ziutek - 32 minuty temu, *.vectranet.pl @Hautausmaa: hahaha odpowiedz

