Termin meczów z Wisłą Płock i Radomiakiem

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

c u L t - 32 minuty temu, *.252.61 Wstyd dla władz Radomia że olewajâ budowe nowego stadionu! odpowiedz

Adamowicz ale nie Paweł - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mecze na szczycie cóż to będzie za poziom odpowiedz

Stefan1916 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Duzy ten stadion MOSiRu? odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Radom nie zaśnie 31.07,bu haha odpowiedz

Legia M - 3 godziny temu, *.plus.pl Ale czy na 100% w Radomiu czy też gdzieś Piza Radomiem ? odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl No to będzie ładny najazd na RAD(L)M ???? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.