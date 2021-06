Terminy meczów z Wisłą Płock i Radomiakiem

Ekstraklasa SA. podała dokładne terminy meczów 1. i 2. kolejki sezonu 2021/22. Legia Warszawa ligowe zmagania rozpocznie w sobotę 24 lipca o godzinie 20 meczem na własnym stadionie z Wisłą Płock. Spotkanie 2. kolejki rozegra natomiast w Radomiu, 31 lipca (sobota) o godzinie 20. Terminarz meczów Legii: 07.07. (ŚR) 18:00 FK Bodø/Glimt - Legia Warszawa 24.07. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Wisła Płock 31.07. (SO) 20:00 Radomiak Radom - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Mistrzów Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Romcio - 57 minut temu, *.play-internet.pl Mało prawdopodobne aby ten mecz odbył się w Radomiu. Na razie nie ma licencji na stadion na Mosirze. Będą budować dodatkowe trybuny i podgrzewana murawę. Chodzą pogłoski ze ten mecz zostanie rozegrany w Warszawie. Zmiana gospodarza, bo do tego czasu nie uda się z murawa i trybunami. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W Bełchatowie chyba mecz będzie: / odpowiedz

c u L t - 4 godziny temu, *.252.61 Wstyd dla władz Radomia że olewajâ budowe nowego stadionu! odpowiedz

Adamowicz ale nie Paweł - 5 godzin temu, *.centertel.pl Mecze na szczycie cóż to będzie za poziom odpowiedz

Stefan1916 - 5 godzin temu, *.chello.pl Duzy ten stadion MOSiRu? odpowiedz

Marian - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Radom nie zaśnie 31.07,bu haha odpowiedz

Legia M - 6 godzin temu, *.plus.pl Ale czy na 100% w Radomiu czy też gdzieś Piza Radomiem ? odpowiedz

(L) - 7 godzin temu, *.chello.pl No to będzie ładny najazd na RAD(L)M ???? odpowiedz

