Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów!

Piątek, 25 czerwca 2021 r. 17:14 Woytek

Legia Warszawa rozpoczęła otwartą sprzedaż karnetów na sezon 2021/22. Karnet obejmuje wszystkie mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz potencjalne spotkania w ramach rozgrywek Fortuna Pucharu Polski rozgrywane na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Co ważne, posiadanie karnetu gwarantuje pierwszeństwo zakupu biletu na mecze w europejskich pucharach. Bilety na mecze w europejskich pucharach dla karnetowiczów będą dodatkowo dostępne w niższych cenach.



Posiadacze karnetu otrzymają od klubu prezent w postaci vouchera ze zniżką na kwotę 70 złotych przy zakupie koszulki meczowej (z wyłączeniem edycji limitowanych lub produktu już przecenionego) oraz stałe 10% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym FanStore Legia i sklepie online.



Podobnie jak w ubiegłym sezonie, gwarantujemy możliwość przedłużenia karnetu na sezon 2022/23 z opcją pomniejszenia o środki za mecze sezonu 2021/22, na których Karnetowicz nie mógłby się pojawić ze względu na rozegranie meczów przy Łazienkowskiej bez udziału publiczności w ramach obostrzeń związanych z koronawirusem.



Istnieje możliwość płatności za karnet, korzystając z opcji Raty 0% od PayU. Ceny karnetów już od 33 złotych.



Sprzedaż otwarta karnetów potrwa od 25 czerwca od godz.14:00 do rozegrania meczów 3. kolejki w ramach rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy. Po zakończeniu sprzedaży karnetów całosezonowych będzie prowadzona sprzedaż karnetów LITE, bez tylu dodatkowych profitów, jak w przypadku karnetu.



NOWY SYSTEM BILETOWY



Wprowadzone w nowym systemie bilety.legia.com zmiany pozwolą klubowi lepiej i sprawniej odpowiadać na potrzeby swoich kibiców. Od nadchodzącego sezonu do zakupu karnetu lub biletu drogą online będzie wymagane posiadanie Konta Kibica. Dotychczasowe rozwiązanie, czyli Strefa Kibica jednocześnie wygasa. Dzięki nowemu rozwiązaniu, wszyscy kibice będą mieli bezpośredni dostęp do swojej historii zakupowej, otrzymają możliwość uczestnictwa w programie Legiony oraz otrzymają dostęp do newslettera i bieżących informacji na temat najnowszych ofert i promocji klubu. Nowy system stwarza też wiele możliwości, które wcześniej nie były dostępne.





Główne zalety nowego systemu biletowego:

- Różnorodne możliwości kodowania biletów (wallet/sms/pdf/tradycyjny bilet papierowy/kodowanie na karcie kibica)

- Możliwość łączenia transakcji (np. 1 bilet darmowy dla dziecka + 1 bilet z 50% zniżką dla opiekuna)

- Możliwość zmiany miejsca na pojedyncze mecze w karnecie

- Możliwość korzystania z sytemu z urządzeń mobilnych

- Możliwość wygenerowania biletu PDF w przypadku zgubienia karty

- Podgląd widoku na boisko z danej trybuny przed wyborem miejsca

- Możliwość zakupu biletu z nadaną zniżką (np. 20% zniżki w programie „Bez Barier”)



Doświadczenia i wiedza naszych kibiców są dla nas bardzo wartościowe i pomocne. Po zapoznaniu się z nowym narzędziem, będziemy niezwykle wdzięczni za wszelkie merytoryczne uwagi dotyczące nowego systemu biletowego, które mogą jeszcze bardziej usprawnić jego działanie. W tym celu bardzo prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica po adresem e-mail: pok@legia.pl.



KONTAKT



W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica po adresem e-mail: pok@legia.pl lub pod numerami telefonu +48 22 318 20 91 i +48 22 318 20 79.



Regulamin sprzedaży dostępny jest tutaj