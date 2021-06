W czwartek informowaliśmy, że stoper Arisu Saloniki, Lindsay Rose jest blisko przejścia do Legii Warszawa. Tomasz Włodarczyk przekazał na twitterze, że jeszcze dziś można się spodziewać się przylotu zawodnika do Polski. Według informacji dziennikarza, stoper ma podpisać trzyletnią umowę z możliwością przedłużenia jej o rok. Kwota transferu to około 600 tys. euro.

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

zgred - 14 minut temu, *.vectranet.pl Przede wszystkim ktoś w końcu pomyślał,że drużynę buduje się od obrony.W poważnej piłce gra na 0 z tyłu to jest absolutna podstawa i kluczowa sprawa.Przekonała się o tym między innymi nasza reprezentacja.Mam wielką dzieję,że Czesław razem z tym włoskim specem od obrony stworzą ścianę,którą bardzo ciężko będzie przebić odpowiedz

syn trenera - 36 minut temu, *.tpnet.pl mial byc Caktas klasa pomocnik,mial byc Rumun z Dynama 23 lata obronca dobre liczby,mial byc Haister podstawowy Ferencvarosu ...A ten tu kosztuje pol miliona Ojro....ponad i ma 29 lat... dziwne juz bym chyba wolaL Szabanowa... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 43 minuty temu, *.127.48 Dwie dość poważne kontuzje kolana miał w przeszłości. Ale ostatnio grał regularnie. odpowiedz

Lutek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Już przyleciał odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Bardzo dobry zawodnik, obrona wreszcie będzie jak ściana. Jest szansa na LM odpowiedz

Sprawdź dane pilkarza - 1 godzinę temu, *.233.221 Transfermarkt.pl

Polecam by sprawdzać wszystkie nowe ananaski Legii odpowiedz

zimmi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Legia się zbroi w obrońców, dużo nowych elementów w całej drużynie jak zwykle budzić może niepokój. Jedynie napastnik dał na razie szansę, że jakość będzie od razu i rzeczywiście będzie to plus do nadchodzącego sezonu. szykują się ciekawe eliminację do pucharów, a przynajmniej taką mam nadzieję .... odpowiedz

Maciej - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia rzadko robi transfery gotówkowe i podpisuje kontakt na aż 3 lata z zawodnikiem w sile wieku. Muszą być go bardzo pewni do 1 jedenastki odpowiedz

Mik - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Maciej: Raczej Wieteska odchodzi... Pewnie w okolic 2 mln, więc ponad 1 mln do przodu. odpowiedz

Kostek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Mik: Zagrał w poprzednim sezonie 38 meczów strzelił 2 gole miał 1 asystę (6zółtych kartek - 1 czerwona(dwie żółte)). Gotowy do gry będzie raczej szybko bo nie trzeba go odbudowywać. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Coś wiecej o nim?

Gotowy do grania od razu czy trzeba go odbudować?

Zaraz się okaże,że do formy dojdzie z końcem wrzesnia.Tak jak Josue i Johansson.

Zrobi różnice na boisku czy to kolejny Agra lub Rocha?

A moze potrzebuje mityczne pół roku by poznać kolegów z szatni?

A może leń jak Obradovic?

A może zbyt dobry by u nas grać jak Rusyn?

Nie ma nadwagi jak Hilderberto?

Nie jest osłabiony jak Nawrocki?

Będzie grał czy bedzie pościł?

Pytań jest dużo.

odpowiedz

Józek 1916 - 1 godzinę temu, *.248.17 @Darek : i czy lubi grać na fortepianie, czy nie obchodzi ramadanu? :) odpowiedz

Wyborcza - 2 godziny temu, *.centertel.pl O której przyleciał ,jakim samolotem i co jadł na obiad? odpowiedz

bizon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jakie parametry fizyczne ma Lindsay Rose?



Pytam bo przydałby nam się stoper w stylu dawnego Dicksona Choto. Ten to był chłop, skała w defensywie nie do ruszenia... odpowiedz

Le Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl @bizon: Tak ciężko sprawdzić sobie w internecie? Dosłownie 3 sekundy zajęło mi sprawdzenie, że ma 184 cm wzrostu i ok. 80 kg wagi. odpowiedz

Kopyto włodara - 11 minut temu, *.datapacket.com @bizon: 27 cm w zwisie. Kopyto jak kiedyś Jarek Bako. odpowiedz

Paco - 2 godziny temu, *.orange.pl Axel Rose będzie wesoło . Prowadzenia odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.