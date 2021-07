24. urodziny Emreliego

Czwartek, 1 lipca 2021 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W czwartek swoje 24. urodziny obchodzi niedawny nabytek Legii - Mahir Emreli. Zawodnik pochodzący z Azerbejdżanu urodził się 1 lipca 1997 roku w Baku. To właśnie w drużynach młodzieżowych miejscowego FK Baku rozpoczął swoją piłkarską karierę, a w 2015 roku przeniósł się do Karabachu Agdam, gdzie grał do końca poprzedniego sezonu.



Napastnik miał do tej pory okazję pokazać się w sparingach mistrzów Polski, w których wypadł bardzo obiecująco. Przeciwko SK Bischofshofen ustrzelił hat-tricka, a w rywalizacji z FK Krasnodar zapewnił Legii remis.



Z okazji urodzin życzymy Mahirowi wielu sukcesów osiąganych z Legią, a także licznych goli strzelanych na boiskach Ekstraklasy oraz w europejskich pucharach. Wszystkiego naj(L)epszego!