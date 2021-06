Termin rewanżu z FK Bodø/Glimt

Ustalono dokładny termin rewanżowego meczu 1. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów pomiędzy Legią Warszawa i FK Bodø/Glimt. Spotkanie rozegrane zostanie w środę 14 lipca o godzinie 20 w Warszawie. Terminarz meczów Legii: 07.07. (ŚR) 18:00 FK Bodø/Glimt - Legia Warszawa 14.07. (ŚR) 20:00 Legia Warszawa - FK Bodø/Glimt 24.07. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Wisła Płock 31.07. (SO) 20:00 Radomiak Radom - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Mistrzów Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

KrystekLegia - 1 godzinę temu, *.chello.pl Takie pytanie wie ktoś może ile będzie mogło być ludzi na stadionie na tym meczu? 50 procent a może mniej lub więcej? odpowiedz

Meteor - 1 godzinę temu, *.plus.pl @KrystekLegia : Na chwilę obecną według rozporządzeń cały czas 50 %. Może ewentualnie wiecej w przypadku zaszczepionych. odpowiedz

KrystekLegia - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Meteor: dzięki serdeczne za odpowiedz, pozdrowienia z Rzeszowa odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.centertel.pl 17.07 to dobra data, napięty grafik ale spp powinien być rozegrany zawsze przed startem ligi odpowiedz

Meteor - 2 godziny temu, *.plus.pl No to teraz jeszcze ciekawe kiedy zagramy Superpuchar ? Kiedyś mówiło sie o sobocie przed startem ligi, czyli 17 lipca. odpowiedz

