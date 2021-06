W przyszłym tygodniu sparingi z Lechią i Jagiellonią

W przyszłym tygodniu drużyna Legii Warszawa rozegra dwa ostatnie spotkania sparingowe przed pierwszym meczem z FK Bodø/Glimt. W środę rywalem drużyny Czesława Michniewicza będzie Lechia Gdańsk. Mecz odbędzie się na stadionie przy Łazienkowskiej 3, ale najprawdopodobniej będzie zamknięty dla publiczności - ostateczną decyzję podejmie sztab szkoleniowy. Początek zaplanowano na godzinę 15:00. Drugi sparing odbędzie się w sobotę, 3 lipca o godzinie 12:00 w ośrodku treningowym w Kępie niedaleko Sochocina. Rywalem Legii będzie przebywająca tam na zgrupowaniu Jagiellonia Białystok. Trenerzy Legii planują, że w tym meczu w większości zagrają nowi zawodnicy oraz ci, którzy mają mniejszą szansę na występ w Norwegii. Grupa szykowana na wyjazd do Bodø ma tego samego dnia rozegra gierkę wewnętrzną na sztucznej murawie w Legia Training Center. Od poniedziałku do piątku legioniści będą trenowali o godzinie 11 z wyjątkiem dnia sparingowego. W sobotę jednostka treningowa odbędzie się o godzinie 9, niedziela będzie wolna, a w poniedziałek (5 lipca) ponownie wszyscy spotkają się o godzinie 11. We wtorek zespół wyruszy samolotem czarterowym na spotkanie z Bodø/Glimt, które zaplanowano na środę na godzinę 18:00.

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pozna przedsmak naszej wspaniałej e-ligi ... odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl Z Lechią sparing jest ok. jednak z Jagą? Oni mają ostatnimi czasy takie ciśnienie na nas -że w tym sparingu to się pokopiemy,oplujemy,poprzepychamy no i Josue złapie pierwszą dyskwalifikację he he... odpowiedz

