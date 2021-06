Zespół Legia Ladies swój pierwszy sezon w rozgrywkach seniorskich zakończył dziś, bezbramkowym remisem w wyjazdowym spotkaniu ze Żbikiem Nasielsk. Tym samym legionistki zakończyły premierowe rozgrywki na drugim miejscu w IV lidze. Nasz zespół miał o 9 punktów mniej od zwycięzcy grupy i zespołu, który wywalczył awans do trzeciej ligi - Jantara Ostrołęka.

Andrzej - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Brawo dziewczyny , pierwszy sezon bywa trudny , ale pokazałyście charakter i zaangażowanie . Aż tak dużo nie zabrakło , bo Jantar grał bardzo dobrze i pod koniec sezonu nie chciały za bardzo gubić punktów , solidna drużyna akurat , no cóż ... Zebrałyście doświadczenie , które może zaprocentować awansem do trzeciej ligi w następnym sezonie . Było by fajnie . Pozdro ! ( L ) odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.chello.pl czyli panie zostają na kolejny sezon w Czwartej Lidze odpowiedz

