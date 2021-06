Kielesiński mistrzem Polski!

Komentarze (4)

Jigoro Kano - 4 godziny temu, *.virginm.net Gratulacje.

Jednak to juz nie te czasy kozakow z lat90/2000 typu Jankes z WATu czy Sułek z Gwardii Wwa, dzisiejsza mlodziez nie ma tego zaciecia. odpowiedz

Wicia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Jigoro Kano: Chłopak jest dobry i jeszcze trochę namiesza w swojej wadze.Ja w latach 90' ćwiczyłem trochę zapasy na Legii.Tam to byli kozacy:) odpowiedz

Wujo - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo. odpowiedz

Lukasz323 - 7 godzin temu, *.plus.pl Gratulacje Legionisto. odpowiedz

