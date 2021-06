Kibice Legii z Ursusa jak co roku wzięli udział w obchodach upamiętniających robotnicze strajki w ZM Ursus, które miały miejsce w czerwcu 1976 roku. Legioniści zebrali się przy PKP Ursus, skąd przemaszerowali pod pomnik upamiętniający tamte gorące czerwcowe dni. Pod pomnikiem złożony został wieniec i odśpiewali hymn narodowy.

