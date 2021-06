Legia trzecia w 2. turnieju MP w Bielsku-Białej

Drugi turniej amp futbol ekstraklasy w Bielsku-Białej nie był zbyt udany dla Legii - nasz zespół w sobotę zdobył tylko punkt i powiększył stratę do prowadzącej Wisły. W niedzielę legioniści zaprezentowali się zdecydowanie lepiej i wywalczyli komplet punktów, ale i rywalizowali ze słabszymi rywalami. Po zasłabnięciu w sobotę podczas drugiej połowy meczu z Wisłą (przy stanie 0-0), Jakub Kożuch czuje się zdecydowanie lepiej, ale niedzielne mecze obejrzał z ławki rezerwowych. Trenerzy uznali, że nie wpuszczą zawodnika na boisko, jeśli nie będzie to konieczne. Legia w pierwszym meczu pokonała Wartę Poznań 3-0 (1-0) po dwóch bramkach Bartosza Łastowskiego i jednym trafieniu Bąka. Wszystkie trzy bramki padły po bardzo ładnych akcjach, a wynik meczu ustalony został w ostatniej, 40. minucie gry. Takim samym wynikiem zakończyło się starcie z Widzewem Łódź. Trzy trafienia w tym spotkaniu zanotował Bartosz Łastowski, kolejno w 17., 32. i 38. minucie. Klasyfikacja turnieju: 1. TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 2. Wisła Kraków 3, Legia Warszawa 4. Warta Poznań 5. Widzew Łódź

