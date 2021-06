MP U-15: Legia 2-2 Zagłębie Lubin. Zagłębie w finale

W rozgrywanym w LTC rewanżowym meczu półfinału mistrzostw Polski U15 między Legią a Zagłębiem Lubin, do rozstrzygnięcia pojedynku konieczna była dogrywka. Po 90 minutach, podobnie jak w Lubinie, było 1-1 (po golach Sowieckiego i Grzejszczaka). Gdy w 103. minucie prowadzenie dla Legii zdobył Mizera, Legia zdawała się mieć mecz pod kontrolą. Goście zdobyli jednak rozstrzygającego gola na 2 minuty przed końcem, po stałym fragmencie gry. W środę o 12:00 w Ząbkach finał Lech - Zagłębie. Drugi dwumecz został rozstrzygnięty znacznie bardziej jednoznacznie. Lech Poznań pokonał Wisłę Kraków, wygrywając 5-0 i 4-2. 1/2 finału MP U15: Legia Warszawa 2-2 (0-0, 1-1) Zagłębie Lubin 06 U15 Gole: 0-1 43 min. Fabian Sowiecki (as. Mateusz Skoczylas) 1-1 64 min. Jakub Grzejszczak (as. Przemysław Mizera) 2-1 103 min. Przemysław Mizera (dob. strzału Rafała Boczonia) 2-2 108 min. Igor Stańczak (dobitka, po rzucie wolnym) Strzały (celne): Legia 16 (9) - Zagłębie 11 (6) Legia: 1.Hubert Nowak - 2.Franciszek Saganowski (68' 15.Piotr Zieliński), 5.Rafał Boczoń (Kpt), 4.Fryderyk Misztal, 3.Oliwier Olewiński (60' Jakub Grzejszczak) - 7.Mateusz Szczepaniak [07](48' 16. Karol Kosiorek), 6. Filip Rejczyk, 8. Kacper Bogusiewicz Ż, 20. Roman Zhuk (52' 17.Jakub Żewłakow), 11.Jakub Kowalski (95' 14.Kajetan Pysz), 9.Tomasz Rojkowski (52'18.Przemysła Mizera). Rezerwa: 12. Michał Malinowski (br) Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko, trener bramkarzy: Bartosz Groszak Ż. Zagłębie (skład wyjściowy): Michał Matys - Jan Dorożko Ż, Igor Orlikowski, Tymon Sobek, Damian Sokołowski - Bartłomiej Wandachowicz Ż, Mateusz Dziewiatowski Ż, Oskar Droździk - Fabian Sowiecki, Marcel Reguła, Mateusz Skoczylas oraz: Michał Łazor, Kacper Kaczmarek, Patryk Szostak, Igor Stańczak, Natan Niedźwiedź, Oskar Kordus. Rezerwa: Patryk Pietruszewski (br)

chrisSiekierki - 35 minut temu, *.vectranet.pl Jak czytam " mecz pod kontrolą " przy jednobramkowym prowadzeniu to mnie aż krew zalewa. To samo słyszę jak nasi seniorzy prowadzą 1:0 i mają mecz pod kontrolą ( wystarczy przypadkowa ręka w polu karnym i po kontroli nic nie zostało ). Mecz pod kontrolą to można mieć gdy się prowadzi 4 lub 5 do zera odpowiedz

Maro1960 - 38 minut temu, *.chello.pl Dlaczego nie było karnych? Przepis o bramkach na wyjeździe już nie istnieje. Chyba,że Polska nie jest w UEFA. odpowiedz

