Wysoka wygrana FK Bodø/Glimt w lidze

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie ma co w ogóle patrzeć na te ich wyniki. To będą całkiem inne mecze. Drużynę mają może i dobrą, ale czy lepszą niż nasza to się dopiero okaże. Dla mnie najgorsza to będzie ta sztuczna murawa tam u nich. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.telenormobil.no Dziewucha fajnie nawija o przeciwniku

https://youtu.be/56tN87Srr0o odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.chello.pl @Tomek : Co to za spam? odpowiedz

sky - 2 godziny temu, *.orange.pl Ważne, że 2 kolejnych skrzydłowych im wypadło. Solbakken już przed meczem, a Soerli w trakcie. Połówę bramek im robili w tym sezonie. odpowiedz

GL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Odzyli po meczu na szczycie ale nie bedzie zle przeciez beda grac w 1 rundzie LM z 1 zespolem a nie z przedostatnim a mecz na szczycie pokazal ze sa do przejscia !! odpowiedz

OLaf - 3 godziny temu, *.centertel.pl W jednym meczu strzeli więcej bramek niż my w ostatnich sześciu meczach sezonu... odpowiedz

Aron86 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @OLaf: idac tym tokiem rozumowania to steracili wiecej niz my w ostatnich 7 kolejkach sezonu 20/21 odpowiedz

Hehe - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ale 2 połowę przegrali:) odpowiedz

