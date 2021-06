Lindsay Rose zostanie piłkarzem Legii

Rose urodził się 8 lutego 1992 roku we francuskim Rennes. Karierę piłkarską rozpoczynał w drugoligowym Stade Lavallois. W większości spotkań był podstawowym zawodnikiem - w sumie zagrał w 72 meczach i strzelił w nich 3 gole. Na początku 2013 roku trafił do pierwszoligowego Valenciennes FC i od razu wskoczył do składu. Pod koniec października 2013 roku doznał urazu kolana, które wykluczyło go z gry na ponad pół roku. Do składu wrócił dopiero 10 maja 2014 na ostatnie dwie kolejki Ligue 1. Mimo urazu jego potencjał dostrzegł Olympique Lyon i latem wykupił go z Valenciennes za 1,5 mln euro. Pobyt w Lyonie rozpoczął od gry w pierwszym składzie, ale szybko trafił na ławkę rezerwowych, a jesienią często brakowało dla niego miejsca w kadrze meczowej. Sytuacja poprawiła się na początku 2015 roku, kiedy wywalczył sobie miejsce na boisku. W sumie w sezonie 2014/15 zagrał w 18 spotkaniach. W kolejnym sezonie wypadł gorzej - w rundzie jesiennej na boisku pojawił się tylko raz, zwykle brakowało go w kadrze meczowej lub spędzał mecz na ławce rezerwowych. Taki obrót spraw spowodował, że na początku 2016 roku został wypożyczony do FC Lorient i do końca rozgrywek wystąpił w 12 z 19 meczów, a następnie został wykupiony z Olympique za 1,5 mln euro. Kolejne pół roku miał w zasadzie zmarnowane, ponieważ znów doznał urazu kolana, który wykluczył go z treningów. Od stycznia 2017 roku do formy próbował wrócić na wypożyczeniu w SC Bastia. Na początku rundy zagrał w 9 meczach, ale zabrakło dla niego miejsca w 7 ostatnich kolejkach ligowych, a Bastia zajęła ostatnie miejsce w Ligue 1 i pożegnała się z najwyższym szczeblem rozgrywkowym we Francji. Podobny los spotkał jego macierzysty klub FC Lorient. Rose zakończył wypożyczenie w Bastii, wrócił do Lorient i spędził w nim kolejne 1,5 roku. Sezon 2017/18 w Ligue 2 rozpoczął oglądania meczów z ławki rezerwowych. Sytuacja zmieniła się pod koniec listopada, kiedy wskoczył do pierwszej jedenastki i nie oddał miejsca w składzie niemal do końca sezonu. Lorient zajęło 7. miejsce w tabeli. Z kolei w sezonie 2018/19 znów usiadł na ławce rezerwowych i w połowie rozgrywek został wypożyczony do Arisu Saloniki i z miejsca wywalczył miejsce w składzie. Do końca rozgrywek zagrał w 13 meczach i zdobył w nich dwie bramki. Aris postanowił wykupić Rose'a z FC Lorient za 170 tys. euro. Najnowszy nabytek Legii sezonie 2019/20 podtrzymał dobrą dyspozycję - wystąpił w 44 spotkaniach i zdobył w nich 3 bramki. Podobnie było w zakończonym niedawno sezonie, w którym na boisku pojawił się w sumie 39 razy i zanotował dwa trafienia.

Ryba - 25 minut temu, *.play-internet.pl Fajnie panuje nad piłką i wprowdza ją do gry po odbiorze. Coś często się przewraca.

Jak Rado z pierwszych lat w Legii ;) odpowiedz

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wreszcie fajna koszulka. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl Zachodzę w głowę, jak zrobioną tą sztuczkę z różą? To zbliżenie kamery było zdaje się konieczne, żeby ktoś ją wówczas włożył do środka? ;-) odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.52.135 Aqua - Roses are red



fajna piosenka :) odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl W innych klubach esa przychodza i gora do miesiaca graja a co sie dzieje w LEGII z ta klimatyzacja !! odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ten nowy nabytek to oryginał,

Do tej pory Mauritius był znany z ptaków Dodo ( tych martwych)

Starych , drogich znaczków pocztowych ( Post Office) i wakacji, też drogich.

Mam nadzieję, że ten piłkarz to prawdziwy rarytas piłkarski i będzie dla naszej drużyny bardzo przydatny odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.bridgefibre.net Czy on przypadkiem nie występuje w nowej koszulce meczowej?

Poprzednia była biała w ciapy moro, a ta jest chyba cała biała. odpowiedz

SzopeN - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Farme(L): Ślepy? odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net @SzopeN: No możliwe, dlatego pytam... odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kto do nas by nie przyszedł to zawsze jest nie gotowy. Czy to główne kryterium naszego dyrektora sportowego. On ma na tym punkcie bzika. odpowiedz

bum - 5 godzin temu, *.129.217 No i gitarrra! Jeszcze wahadło obsadzić dobrze i jakoś to wygląda . Nie sprzedawać Juranovica i drużyna kompletna . Można próbować. Loczek powodzenia nie spier...l niczego kasztanowa głowo.... odpowiedz

Misio - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl To już 6 raz w tym tygodniu przychodzi. Może by wreszcie przyszedł..? odpowiedz

Helmut - 5 godzin temu, *.163.204 Kocuras czy ogóreczek? Proszę o wypowiedzi zorientowanych. odpowiedz

bum - 5 godzin temu, *.129.217 @Helmut: kocur! odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 5 godzin temu, *.156.132 Mauritiusiański ogórek, tego Mioduch z Kucharskim jeszcze nie grali:D

Skąd oni go wytrzasnęli, z fabryki korniszonów? odpowiedz

czizys - 5 godzin temu, *.129.217 @Chcemy kocura a nie ogóra: zamilcz... Sprawdź go najpierw. Obiecujący piłkarz oby grał tak jak w Grecji to będziemy mieli spokój i pociechę. Po co piszesz głupoty...? Yo! ;) odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 4 godziny temu, *.datapacket.com @czizys: przecież to jakiś wynalazek jest, w co drugiej smażalni ryb w Jastarni znajdziesz po trzech takich chłopaków odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Chcemy kocura a nie ogóra: na lewo most, na prawo most... odpowiedz

kermit - 3 godziny temu, *.chello.pl @Chcemy kocura a nie ogóra: byłem tam wczoraj, nie ma nikogo. odpowiedz

ZS - 2 godziny temu, *.as13285.net @Chcemy kocura a nie ogóra: ty się zgłoś odpowiedz

Legiakg - 5 godzin temu, *.centertel.pl Bierzemy.bierzemy idzie liga mistrzow odpowiedz

Marian - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Dlaczego brak wykrzyknika? odpowiedz

Kropka - 5 godzin temu, *.orange.pl @Marian: !!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

LSebo - 5 godzin temu, *.orange.pl Kolano 2 razy dlatego uważam zagra kilka spotkań i znowu leczenie niestety ale obrońca potrzebny odpowiedz

Menago - 5 godzin temu, *.chello.pl Dobry transfer ! Na jesień być może będzie gotowy ! odpowiedz

Biała Siła - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Menago: Haaaaaa ,k,,,,wa 100% racji, haaaa odpowiedz

Legionistaaa - 6 godzin temu, *.centertel.pl Jędze wygryzie ze składu? :D odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl No, to teraz tylko pytanie "ile bedzie potrzebował czasu"... odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.orange.pl @Wolfik: Kolego, bądźmy optymistami, pół roku i będzie gotowy. odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek: Pol roku. Pozniej walnie kolano i bedzie rehab. A jak skonczy sie rehab, to skonczy sie tez kontrakt i pojdzie wpeeezdu. Kolejny wynalazek rozczochranego i tapeciaza. odpowiedz

Tutti Frutti - 5 godzin temu, *.tvksmp.pl @Krzeszczu: co to się porobiło, że Mioduski to teraz u Ciebie rozczochrany. Z tego co kojarzę, to Leśnodorski był be. Wielu kibiców/sympatyków uważało, że lepiej dla sportowych sukcesów Legii byłoby, gdyby Leśny został. Z tego co pamiętam uważałeś inaczej. Brakuje europucharów co? odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Tutti Frutti: Tak, uwazalem inaczej. Powiem nawet ze bylem totalnie o tym przekonany. Ale juz ponad rok temu przejzalem na oczy i przestalem byc naiwny. Gdybys sledzil moje wypowiedzi to nie zaczepialbys mnie dzisiaj takim pytaniem i nie prowokowal. A co do Lesnodorskiego, to zawsze docenialem co zrobil, ale niekoniecznie jak zrobil. Nie podobalo mi sie jego grubianstwo (z czego nie wyrosl bo nie caly tydzien temu ogladalem Hejtpark razem z nim), i jestem przekonany ze Legia pod jego wodzami skonczyla by bankroctwem. Aczkolwiek z tego co widac to odroczylo sie to tylko na kilka lat, bo rozczochraniec robi wszystko co w jego mocy zeby ten klub splokac w kibel... Istne, tragicznie sie porobilo. odpowiedz

Tutti Frutti - 3 godziny temu, *.tvksmp.pl @Krzeszczu: Nie mam czasu czytać wszystkiego, co pojawi się w internecie. Aczkolwiek pamiętam że uważałeś Szopena za świetnego organizatora. Szacun że przyznajesz, że tak uważałeś, a nie piszesz bajek. Czy za Leśnego Legia stałaby się bankrutem? Myślę że nie, oczywiście nie jestem w stanie tego udowodnić. Jedno jest pewne. Sukcesy sportowe napędzają i kibiców i sponsorów. Awanse do europucharów to duży zastrzyk gotówki, a tego za Leśnego nie brakowało. Więc uważam że bankructwa by nie było. Nawet gdyby od czasu do czasu zdarzyło by się potknięcie w stylu "wejście Bereszyńskiego". Jaka jest różnica między Szopenem a Leśnym? Gdy "odpadliśmy" z Celtikiem, to byłem pewien że w europucharach i tak będziemy grali. Tyle że nie w LM. Z Szopenem nigdy nie jestem. Nawet gdy jesteśmy rozstawieni i trafiamy na słabeuszy ( nie mam na myśli Bodo). odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Tutti Frutti: "Jaka jest różnica między Szopenem a Leśnym? Gdy "odpadliśmy" z Celtikiem, to byłem pewien że w europucharach i tak będziemy grali. Tyle że nie w LM. Z Szopenem nigdy nie jestem."

I tutaj soe totalnie z Toba zgadzam. Przyznam, ekipa za Lesnego byla przemocna. I to nie jeden sezon, ale za calej jego kadencji. Jesli pamiec nie myli Lesny zaczal od sprowadzenia (w sile wieku, chyba 26/27 lat) Jodlowca, (i jak to mawiaja) and the rest is history. Wiem ze nie bardzo mi sie podobaly lapanki za friko z africo Band of Brothers, czyli Zewlaka i Ebebenge. Ale jak dzisiaj spojrzymy na calosc, Odjidja, Moulen, Niko, Prijo, Pazdek, Dossa Junior, Duda, O.Sa, Beres, to czlowiek nie myslal "czy" bedziemy w europie ale z kim tam zagramy. Oczywiscie, byly wpadki, i nawet sporo ich bylo, ale jakosc pilkarzy ktorzy wtedy przychodzili i odpalali (z miejsca a nie pyeeerdolenie o odbudowi i wkomponowaniu) byla ogromna. Zewlak i spolka odwalili kawal dobrej roboty.

Moze masz racje, moze gdybysmy dalej grali w europie to zastrzyk finansowy by to cale szalenstwo kontraktowe Lesnego jakos zbalansowal. NIe wiem. Ale mialem wtedy ogromne obawy.

Jedno jest pewne, rozczochraniec nie potrafi ani miec planu, ani jak druzyne pod ten plan zbudowac bo nie ma planu, nie ma strategii, wszystko na odpyeerdol, ten tunel jest dlugi, szeroki i wysoki, czarno jak w dööpie u Kunta-Kinte, a swiatelko chyba ruscy podpyeerdolili, bo go nikak niet. Co za czasy...

(teraz tylko czekam zeby sie znowy przypyeeeeerdolila "kup se klub" brygada). odpowiedz

Karolkk2 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: weź jeszcze po uwagę ze już 4 dni się testuje.Pewnie ma super wyniki i co dzień robi poprawki.Zam będzie gotowy to musi coś złapać jak nie COVID to kolano. A potem będzie za zimno wiec do wodny przeczeka. Dramat nie wzmocnienia. Pewnie Wieteska odchodzi i chcą tym czymś załatać Dramat odpowiedz

Stefan1916 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Odidja i Prijo tez potrzebowali chwile by się zaaklimatyzować i dojść do formy z tym, ze drugi z nich nie miał braków siłowych, bo cały czas grał( dla przypomnienia druga liga turecka), wiec moim zdaniem zanim nie zaczną nie ma co ich oceniać. Wydaje mi się, ze te okienko się nam uda i godnie powalczymy o Ligę Mistrzów. odpowiedz

