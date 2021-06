Kądzior: Legia? Rozmawiałem z dyrektorem sportowym

Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja o zainteresowaniu Legii sprowadzeniem Damiana Kądziora , który obecnie jest graczem hiszpańskiego SD Eibar. Po spadku z La Liga Kądzior zamierza zmienić barwy klubowe. W rozmowie z meczyki.pl sam zawodnik przyznał, że dwa polskie kluby kontaktował się z nim w sprawie możliwego transferu. - Legia i Lech nawiązywały kontakt. Była wiadomość z Legii, nawet sam rozmawiałem chwilę z dyrektorem sportowym Legii, ale nie rozwinęło się to. Sprawa skończyła się na jednym, dwóch telefonach w sprawie takiego transferu. A z Lecha dzwonili do mojego menadżera, ale też ten temat nie jest bliski do finalizacji - mówi Kądzior. Zawodnik dodaje, że nie jest zainteresowany wypożyczeniami, a polskie kluby mogą mieć problem, by zapłacić kwotę odstępnego Eibarowi. Całą rozmowę możecie przeczytać na meczyki.pl .

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

HW - 3 godziny temu, *.orange.pl Lige mistrzow to za malo taki zawodnik na ekstalige dobry by byl odpowiedz

Kibolek - 5 godzin temu, *.it-home.pl Za cienki jesteś na LEGIE Damian. Vesovic po kontuzji nakryl by Cię czapką. odpowiedz

Cyniek - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Więc sami widzimy jak profesjonalnie robi się w Legii transfery odpowiedz

eLka - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Cyniek: No jak? Rozmawiał bezpośrednio z dyrektorem a amica tylko z jego menadżerem. odpowiedz

Paco - 6 godzin temu, *.190.43 Jest wielu dobrych zawodników bez kontraktu trzeba popracować ustalić jakie cechy ma mieć dany zawodnik i wybrać 3 a z nich jednego . Tylko trzeba pracować a nie bazować na agentach piłkarzy . Kucharski nie ma ludzi aby wykonali mu analityczne prace bo jest sam i nie może liczyć na wsparcie. Cokolwiek o nim nie powiemy ma ciężki kawałek chleba z loczkiem odpowiedz

:) - 7 godzin temu, *.chello.pl Myślałem że z Kendim z Lecha odpowiedz

Sobo(L)ew - 7 godzin temu, *.255.243 Loczek łajza powinien raz a porządnie zainwestować w transfery to po dobrym występie w LM by mu się zwróciło ????????????Aż wstyd żeby taki srast było stać na wykupienie Swierczoka a nas na innego zawodnika już nie ????????????????. Zamiast pchać kasiure w swoje kielnie to powinien trochę zainwestować, ale do tego potrzeba trochę mózgu zamiast siana we łbie odpowiedz

Kamień - 7 godzin temu, *.chello.pl @Sobo(L)ew : ta, tylko Piast wykupił go tylko dlatego żeby zaraz odsprzedać z zyskiem. Zresztą już mają chętnego odpowiedz

Kibo(L) - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Sobo(L)ew :

Nic prostrzego ... wykup udziały o pudla do inwestuj swój hajs zrób transfery a i tak 3/4 kibiców będzie nie zadowolonych bo mają swoje typy ... a już na koniec jak awansujesz do LM to Ci zamkną stadion na najwyższy mecz np z Realem i jeszcze zapłacisz dużą karę... odpowiedz

eLka - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Sobo(L)ew : Bo to cena dla piasta wpisana w jego wypożyczenie znalazł się chętny to zaryzykowali. Jak piast by go nie wykupił miał wrócić do klubu a cena dla potencjalnych nabywców wzrosła do 3 mil euro. odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.255.243 @Kibo(L): Tylko ta menda nie chce odsprzedać klubu tylko jeszcze bardziej go upokorzyć i zniszczyć. odpowiedz

Fą di - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Wielka szkoda jeszcze On plus obrońcy i można powiedzieć że ten skład jakoś wygląda. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.