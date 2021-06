Komentarze (11)

Jaro - 34 minuty temu, *.centertel.pl Trzeba w końcu zrobić ten superpuchar ! Zbyt często wymykał się nam w ostatnich latach z rąk. odpowiedz

Ziomek69 - 2 godziny temu, *.65.142 Czy karnetowicze wchodzą za darmo? odpowiedz

Markus Merk - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Niech żyje nam rezerwa, rezerwami zagramy to zapewne przegramy. Mecze z Bodo ważniejsze niż gra o byle pucharek. odpowiedz

Ziomek69 - 4 godziny temu, *.plus.pl 3 dni po meczu z norwegami nie zdarza się zregenerować ???? odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ziomek69: Może tak się zdarzyć... ;) odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl No coz chyba trzeba lecieć do bukmachera i obstawić porazke ! odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @grzesiek: po co wchodzisz na tą stronę polonisto? odpowiedz

Polonista (ale nie z konfidenckiej) - 3 godziny temu, *.orange.pl @L: na "TĘ" stronę. Polonisto. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Polonista (ale nie z konfidenckiej): Znajomych też tak pouczasz mistrzu języka Polskiego? Mam nadzieje, że teraz nie popełniłem żadnego błędu, jeśli tak to koniecznie popraw!!! odpowiedz

Ko(L)o - 41 minut temu, *.145.106 @L: języka polskiego a nie Polskiego :)

https://www.ortograf.pl/watpliwosci-jezykowe/jak-piszemy-jezyk-polski-czy-jezyk-polski odpowiedz

grzesiek - 17 minut temu, *.centertel.pl @L: nie sadzilem ze tak ktos moze odebrac mojego posta. Ale juz tlumacze, jak najbardziej jestem za Legią. Po prostu w ostatnim 10-leciu chyba ani jednego meczu nie wygralismy o superpuchar. odpowiedz

