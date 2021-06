Juranović zagrał w reprezentacji Chorwacji

Josip Juranović wyszedł na boisko w pierwszym składzie w drużynie reprezentacji Chorwacji na mecz 1/8 finału Euro 2020 z Hiszpanią. Legionista został w 74. minucie zmieniony przez Josipa Brekalo, a jego zespół przegrał po dogrywce 3-5 i pożegnał się z turniejem. Prawy wahadłowy Legii po mistrzostwach od razu ma wrócić do treningów z drużyną Legii i sztab szkoleniowy będzie brał go pod uwagę na mecz z Bodo/Glimt.

Haha ale przekret - 1 godzinę temu, *.plus.pl Postawilem u buka na dwa mecze dzisiejsze dokladne wyniki po 50 zł na wyniki 1-1 i 2-2 a bukmacherka zlodzieje ustawili po 3 do 3 haha ale jaja cala ts piłka to jeden wielki przekret na hajs odpowiedz

Mordo - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Haha ale przekret: tak hak ra cala fotowoltanika jest oplacalna ns dluzdza mete.... odpowiedz

Sputnik 44 - 42 minuty temu, *.vectranet.pl @Haha ale przekret: kolejny mądry... Chcesz wygrać? To nie obstawiaj... odpowiedz

Traktor - 2 godziny temu, *.190.3 Bez odpoczynku będzie grał piach, przez pół roku. odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Fantastycznie grała Chorwacja, kocham taką piłeczkę , technika, bajery i walka ! Teraz nie ma komu kibicowac, Czechów nie lubię , a Ukraina mimo świetnych grajków gra piach ( no może się obudzi ...) BRAWO BRACIA CHORWACI !!! odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.211.132 Nie puszczać poniżej 15 mln euro, Mioduch! odpowiedz

Meter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jego obecność w meczu z Norwegami obowiązkowa! odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 4 godziny temu, *.orange.pl A teraz Szybciutko p. właścicielu wysyłaj samolot po Jurę.... odpowiedz

Hehe - 4 godziny temu, *.centertel.pl Hehe, ale frajerzy, przegrać z Hiszpanią ;) odpowiedz

...... - 3 godziny temu, *.orange.pl @Hehe: sam jestes frajer bucu odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @......: Przecież puszcza oko... ;-)

Wyluzuj , to była kpina z naszych kopaczy.

Czy wszystko musisz mieć napisane jak w encyklopedii, czy czasem możesz zrozumieć dyskretną aluzję ...

odpowiedz

