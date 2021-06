Taktyczny trening z Kapustką i Abu Hanną

Poniedziałek, 28 czerwca 2021 r. 15:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po trzech dniach, które większość zawodników Legii miała wolne, rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do starcia z mistrzem Norwegii. W poniedziałkowych zajęciach wzięli udział Bartosz Kapustka i Joel Abu Hanna, którzy w ostatnim sparingu z Krasnodarem doznali lekkich urazów. Wszystko wskazuje na to, że żadnemu nie stało się nic groźnego, choć Abu Hanna nie wykonywał dziś sprintów. Indywidualnie na boisku obok biegał Maik Nawrocki. W najgorszej sytuacji zdrowotnej jest Jasur Yaxshiboyev, którego czeka badanie rezonansem i najprawdopodobniej kilkutygodniowe dochodzenie do pełnej sprawności. W sumie trenowało 21 zawodników z pola i 4 bramkarzy.



Fotoreportaż z treningu - 27 zdjęć Woytka



Trening podzielony był na dwa segmenty. Pierwszy to rozgrzewka pod okiem Radosława Gwiazdy oraz gra w dziadka. Następnie rozpoczęły się manewry taktyczne, które zapowiadał trener Czesław Michniewicz. Szkoleniowiec mistrzów Polski podzielił zespół na pół i rozpoczął tłumaczenie jak będą grali przeciwnicy na sztucznej murawie.



Żółci: Boruc - Skibicki, Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia, Mladenović - Kapustka, Slisz, Andre Martins Luquinhas - Emreli

Fioletowi: Miszta - Johansson, Kisiel, Abu Hanna, Skwierczyński, Kostorz, Ciepiela, Muci, Josue, Kamiński (Włodarczyk), Rafael Lopes



Po serii powtórzeń różnych schematów przyszła pora na wprowadzenie ich w życie podczas gierki na skróconym polu gry. W jej trakcie doszło do kilku zmian w zespole żółtych, który ma większą szansę na występ od pierwszej minuty w Norwegii: Hołownię zastąpił Abu Hanna, Slisza Muci, Skibicki zmienił się z Johanssonem, a Emreli z Rafaelem Lopesem.



Podczas całych zajęć dało wyczuć się pełną koncentrację w szeregach sztabu szkoleniowego i zawodników. We wtorek zespół także będzie trenował o godzinie 11. W środę o godzinie 15 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się sparingowy mecz z Lechią Gdańsk, ale będzie on zamknięty dla kibiców i mediów. Podobnie będzie z sobotnim sparingiem z Jagiellonią Białystok, który zaplanowano na sobotę niedaleko w Kępie niedaleko Sochocina.