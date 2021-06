Zamknięte sparingi z Lechią i Jagiellonią

Dwa ostatnie sparingi przed rozpoczęciem walki o fazę grupową Ligi Mistrzów będą zamknięte dla kibiców i mediów. W środę o godzinie 15 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się sparingowy mecz z Lechią Gdańsk, a w sobotnie południe zaplanowano starcie z Jagiellonią Białystok w Kępie niedaleko Sochocina, gdzie do sezonu przygotowuje się klub z Podlasia. Wcześniej informowaliśmy o tym, że na meczu z Lechią miała odbyć się prezentacja drużyny, ale okazało się, że były to tylko wstępne plany klubu, z których ostatecznie zrezygnowano.

BoloLacznik - 22 minuty temu, *.chello.pl Pekhart odchodzi? Bo dzis juz pstro szumi w internecie odpowiedz

