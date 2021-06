Matuszewski wraca z wypożyczenia do Odry Opole

19-letni Konrad Matuszewski , który ostatnio występował na zasadzie wypożyczenia z Legii w I-ligowej Odrze Opole, wraca do warszawskiego klubu. Obrońca w zakończonym sezonie na zapleczu ekstraklasy wystąpił w 28 spotkaniach. Urodzony we Włoszczowej piłkarz przy Łazienkowskiej występował od sezonu 2014/15, a oprócz drużyn młodzieżowych grał w Legii w drugim zespole na poziomie trzeciej ligi. Sezon 2019/20 zawodnik spędził w I-ligowych Wigrach Suwałki (26 meczów), a ostatni sezon w Odrze Opole.

Pablo33 - 29 minut temu, *.centertel.pl Jeszcze rok w Odrze i rywalizacja o pierwszą drużynę! W Opolu dobrze się rozwija, niech tam pogra jeszcze. odpowiedz

Andreas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl No jaka ścieżka rozwoju dla niego? 2 drużyna to za mało. odpowiedz

