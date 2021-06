Squash

Dwa medale w DMP juniorów

Wtorek, 29 czerwca 2021 r. 06:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Srebrne medale drużynowych mistrzostw Polski juniorów w squasha zdobyli zawodnicy Legii (w składzie Nadia Budzik, Anna Jakubiec, Natalia Łukawska, Aleksandra Popko, Julia Patałąg, Dagna Olejnik) oraz zawodniczki Legii (w składzie Mateusz Lohmann, Szymon Lohmann, Dawid Święch, Antoni Jakubiec, Mateusz Marcinkowski, Łukasz Marcinkowski, Maks Makowski).



W finale chłopcy zaciekle walczyli z PZU Play Kwadrat. Przy stanie meczu 2:2, w piątym secie w rywalizacji Antoniego Jakubca z Karolem Krysiakiem był remis 9:9. Antoni walczył do końca, ale tytuł mistrzowski wywalczył PZU Play Kwadrat. Z kolei drugi zespół chłopięcy Legii uplasował się na czwartym miejscu, przegrywając 2:3 walkę o brąz z Abram Team. Nasz drugi zespół wystąpił w składzie: Tymon Pawluk, Maciej Szczepanik, Dominik Mozer, Maciej Kubrowski, Michał Sienkiewicz i Jan Szcześniak.



Wyniki DMP juniorów:

1/4 finału: Legia 4-1 (3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 0-3) Hasta La Vista

Legia II 3-2 (3-0, 0-3, 0-3, 0-3, 2-1) Enjoy Junior Team

1/2 finału: Legia I 4-1 (3-0, 3-0, 3-0, 2-0, 0-2) Legia II

Finał: PZU Play Kwadrat 3-2 (0-3, 0-3, 3-2, 3-0, 3-0) Legia

O 3. miejsce: Legia II 2-3 (0-3, 0-3, 0-3, 3-0, 3-2) Abram Junior Team



Końcowa klasyfikacja:

1. PZU Play Kwadrat

2. Legia I Warszawa

3. Abram Junior Team

4. Legia II Warszawa

5. Hasta La Vista

6. Stangiel Satel Squash

7. Enjoy Junior Team

8. Sqush Club Wałbrzych



Wyniki DMP juniorek:

Legia Warszawa 2-3 (3-0, 0-3, 0-3, 0-3, 3-2) From the Mountains to the Sea

Legia Warszawa 3-2 (3-0, 0-3, 0-3, 3-2, 3-0) Wrocław Squash Club