Kądzior nie dla Legii

Ostatnio sporo pisało się o zainteresowaniu Legii Damianem Kądziorem . Dziś wyjaśniło się, że piłkarz nie trafi na Łazienkowską. Wczoraj pisaliśmy, że Kadzior rozmawiał z dyrektorem sportowym Legii. Ostatecznie sprawy się nie rozwinęły, a zawodnik trafi do innego klubu z Ekstraklasy. Dziś na Twitterze Krzysztof Stanowski napisał, że Damian Kądzior wzmocni Lecha Poznań.

