W Norwegii jednak bez Juranovicia

Josip Juranović nie będzie jednak do dyspozycji sztabu szkoleniowego na pierwszy mecz eliminacji Ligi Mistrzów z Bodo/Glimt. Sztab szkoleniowy spodziewał się, że zawodnik dołączy do drużyny od razu po odpadnięciu Chorwacji z Euro 2020, ale tak się nie stanie. - "Jura" całym sercem chce pomóc zespołowi, ale dziś po kilku rozmowach podjęliśmy rozsądną decyzję, że po tak intensywnym okresie, Josip musi się zregenerować i dołączy do drużyny w przyszłym tygodniu. Będzie do dyspozycji trenera na mecz rewanżowy z FK Bodo/Glimt. Wszystkim zależało, żeby wrócił szybko, zwłaszcza Josipowi, ale to wspólna rozsądna decyzja z uwagi na zdrowie zawodnika. Bardziej pomoże nam wypoczęty i głodny gry - poinformowała rzecznik prasowa Legii Izabela Kruk . Z jednej strony to naturalne, że po turnieju piłkarz otrzymuje wolne na odpowiednią regenerację, z drugiej jednak Czesław Michniewicz proponował mu wolne w ostatnich meczach sezonu, by uniknąć takiej sytuacji. - Rozmawiałem z "Jurą" i pytałem czy chce odpocząć jak Pekhart, ale on chciał grać i być na fecie. Podoba mi się to u niego, ale nie wiem jak to wszytko zniesie jego organizm - mówił trener Legii w połowie maja. Powszechnie wiadomo, że Juranović wzbudza największe zainteresowanie spośród piłkarzy Legii na rynku transferowym. Przy Łazienkowskiej spodziewają się, że jeszcze w tym okienku może zmienić pracodawcę. Pod uwagę należy wziąć także taki scenariusz, że zawodnik lub jego menedżer mogli wymóc na mistrzu Polski powyższe rozwiązanie.

Senior - 4 minuty temu, *.supermedia.pl A ile on tam grał na euro Sranie w banie odpowiedz

Miki - 53 minuty temu, *.vifnet.pl Jak by grał dalej na euro , to co też miałby tydzień wolnego przed kolejnym meczem? Bzdura odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czy my po prostu nie możemy zablokować mu transferu skoro ma ważny kontrakt? Sprzedawanie go w tym momencie to chyba byłaby najgłupsza ze wszystkich głupich rzeczy które zrobił mioduski. Chyba że ten baran zobaczył dwie bańki na stole i omal sie nie zesrał w gacie z podniety. Ehhh... i tak w kółko...może za rok awansujemy do pucharów. odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pan właściciel połasił się na kasę.... Czesiowi powiedział, że dacie radę bez Jury.... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl Czyli nie chcą ryzykować kontuzji, bo jest klient na horyzoncie. odpowiedz

co to za amatorka? - 1 godzinę temu, *.tvtom.pl Najważniejszy mecz jakby nie patrzeć, na który czeka cała Polska i cała Legia a oni go oszczędzają? Do meczu pozostało sporo czasu, dałby spokojnie radę odpocząć po dwumeczu, szykuje się granie na alibi. odpowiedz

do co to za amatorka?: - 1 godzinę temu, *.107.203 @co to za amatorka?: kurwa ale z ciebie gamoń odpowiedz

Syn Darku - 1 godzinę temu, *.plus.pl @co to za amatorka?: Hehe tata Darek zjuz go sprzedał... A meczami ma Euro tylko podbił wartość... Juranovic w Legii już praktycznie nie ma, Peekharta też. Najgorzej że kolejnych potrzebnych transferów do też nie widać... odpowiedz

S3 - 42 minuty temu, *.centertel.pl @co to za amatorka?: kurwa ludzie to też jest człowiek i też ma prawo odpocząć. Ja pierdole czy tak ciężko to ogarnąć że się musi zregenerować???!!!!?? odpowiedz

