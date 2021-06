Srebro Łucjanek w finale OOM

Aleksandra Łucjanek zdobyła srebrny medal w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w układzie z obręczą w klasie II. To pierwszy medal zawodniczki naszej sekcji w finałach OOM. Zawody odbyły się w Łodzi, a trenerką legionistk jest Kateryna Nylypiuk. Z kolei siedem zawodniczek naszej sekcji przywiozło osiem medali z kończących sezon 2020/21 Brawo Summer Cup 2021, który zorganizowany został w Białymstoku. Legionistki wywalczyły cztery złote medale - Daria Kokhanovska (rocznik 2015), Aniela Wąchocka (2014 gold), Aniela Wąchocka (2013 i młodsze), Katarzyna Tabak (2013 silver) i Hanna Kulawiak (junior gold). Srebrne medale zdobyły Dąbrówka Kulawiak (2012 gold), Kalina Szydlak (2010 gold), a brąz Zofia Dec (junior gold).

