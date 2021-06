Sparing: Legia Warszawa 3-2 Lechia Gdańsk

Komentarze (14)

? - 3 godziny temu, *.chello.pl Jaki skład Lechii? Przydałoby się dla porównania odpowiedz

eLka - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @?: Podstawowy a jaki. Podali przed meczem na swoim profilu odpowiedz

t - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @eLka:

to mogłeś skopiować i napisać, a nie jadem jechać.... odpowiedz

Kamień - 2 godziny temu, *.chello.pl @t: wejdź sobie na wp i zobacz, wielki problem odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Na ligę ten skład plus Tomek i Józek może i fajny, ale w pucharach, hm...No nie wiem... odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @Leśny Dziadek: I jeszcze jedno - bramki dla Lechii padały po zmianach, czyli zmiennicy dali pupki.. odpowiedz

Jaro - 4 godziny temu, *.centertel.pl Sami poczytajcie czasem te komentarze. Raz chcecie młodych polskich piłkarzy a innym narzekacie po co ich do składu daje... odpowiedz

Odp - 3 godziny temu, *.plus.pl @Jaro: a do kogo ta uwaga? Przecież pisze tu sporo osób i każdy ma swoje zdanie. odpowiedz

eLka - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Jaro: Bo to rozdwojenie jaźni. Za dużo wirtualnego świata odpowiedz

zorientowany - 4 godziny temu, *.datapacket.com Ten "zawodnik testowany" z Lechii to podobno sam Messi. odpowiedz

Lucky - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Do pk! kup klub od Miodka i pokaż co potrafisz......... odpowiedz

pk - 5 godzin temu, *.supermedia.pl najsilniejszy skład na LM. k.. holownia i skibicki.. Mioduski wyp! odpowiedz

Michal - 4 godziny temu, *.196.209 @pk: to samo pomyslalem, ze sobie z nas zarty robia. odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @pk: nudzisz i jakby nie widzisz tego, opanuj się ! odpowiedz

