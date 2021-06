Warchoł odchodzi z Legii

Środa, 30 czerwca 2021 r. 13:08 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Dziś na swoim koncie na Instagramie Damian Warchoł poinformował, że odchodzi z Legii.



Warchoł do Legii trafił zimą 2020 roku. Wcześniej reprezentował barwy trzecioligowego Pelikana Łowicz. Dla zespołu z województwa łódzkiego w rundzie jesiennej zdobył 17 bramek w 16 meczach.



Następnie Warchoł rywalizował w trzeciej lidze z "eLką" na piersi. Większość fanów ze stolicy zapamięta go z jego debiutu w pierwszej drużynie podczas rywalizacji z Pogonią Szczecin. Była to ostatnia kolejka Ekstraklasy w sezonie 2019/20, a Warchoł na murawie pojawił się w 63. minucie. Snajper na listę strzelców wpisał się w doliczonym czasie gry, tym samym zdobywając bramkę kontaktową. Ostatecznie warszawiacy przegrali z Pogonią 1-2. Był to debiutancki i ostatni występ Warchoła w pierwszym zespole Legii.



W sezonie 2020/21 Warchoł rozegrał 24 spotkania w trzecioligowych rezerwach, w których strzelił 18 goli.