Matuszewski blisko Warty Poznań

Jak poinformował TVP Sport Warta Poznań chce pozyskać Konrada Matuszewskiego . Obrońca jest zawodnikiem Legii, jednak nigdy nie wystąpił w pierwszej drużynie. Matuszewski z Legią związany jest od 2017 roku. Grał w młodzieżowych zespołach "Wojskowych" oraz w trzecioligowych rezerwach. Ostatnio był wypożyczony do pierwszoligowej Odry Opole, w której barwach rozegrał 29 meczów. Wcześniej grał również w pierwszoligowych Wigrach Suwałki.

