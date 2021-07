Koszykówka

Plan przygotowań koszykarzy do sezonu

Czwartek, 1 lipca 2021 r. 08:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

9 lipca koszykarze Legii Warszawa rozpoczną przygotowania do sezonu 2021/22, w którym nasz zespół czeka rywalizacja nie tylko w rozgrywkach EBL, ale również europejskich pucharach. Na razie nie wiadomo, do których rozgrywek dostaną się legioniści, ale prawdopodobnie rozpoczną przygodę od kwalifikacji do Ligi Mistrzów, a w przypadku niedostania się do fazy grupowej BCL, będą rywalizować w fazie grupowej FIBA Europe Cup.



Legia w ramach przygotowań do nowego sezonu ma w planach 10 gier kontrolnych. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 24 lipca przeciwko Startowi Lublin, który w nadchodzącym sezonie chce powalczyć o najwyższe cele w naszej lidze. Ostatni sparing ma zostać rozegrany 28 sierpnia, również przeciwko drużynie z Lublina. Na tydzień przed pierwszą kolejką rozgrywek 2021/22 - pierwsza kolejka planowana jest na 4-5 września.



Przez pierwsze dwa dni przygotowań legioniści przechodzić będą badania oraz testy sprawnościowe i funkcjonalne - część z nich odbędzie się w Legia Training Center w Urszulinie. Od poniedziałku, 12 lipca legioniści trenować będą w hali OSiR Bemowo, gdzie zajęcia odbywać się będą zarówno w hali, jak i dostępnej dla naszej drużyny siłowni.



Plan przygotowań koszykarzy Legii do sezonu 2021/22:

09 i 10.07 (PT i SO): testy medyczne/funkcjonalne/sprawnościowe

24.07 (SO): sparing z Pszczółką Startem Lublin (dom lub wyjazd)

30.07 (PT): sparing z Anwilem Włocławek (dom)

31.07 (SO): sparing z HydroTruckiem Radom (dom)

06.08 (PT): sparing z Twardymi Piernikami Toruń (wyjazd)

07.08 (SO): sparing z Anwilem Włocławek (wyjazd)

14 i 15.08 (SO i ND): sparingi w Bydgoszczy

21 i 22.08 (SO i ND): sparingi w Radomiu

28.08 (SO): sparing z Pszczółką Startem Lublin (dom lub wyjazd)



Wszystkie mecze sparingowe rozgrywane w hali OSiR Bemowo obywać się będą bez udziału publiczności.