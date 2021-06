Michniewicz o sparingu z Lechią: Jestem zadowolony z dobrego tempa

30 czerwca 2021, źródło: Legia Warszawa

- Cieszę się, że zagraliśmy tę grę kontrolną w atmosferze meczowej. Zawsze cieszy zdobycie trzech bramek, ale martwi strata dwóch. Na pewno miała na to wpływ sytuacja, w której musieliśmy zmienić ustawienie, przez co wkradło się trochę chaosu. Lechia grała ambitnie, ale i my mogliśmy jeszcze podwyższyć to prowadzenie - powiedział po meczu trener Czesław Michniewicz.



- Ogólnie jestem zadowolony z tego, że mimo trudnych warunków – było naprawdę bardzo gorąco – gra toczyła się w dobrym tempie. Należało w to włożyć więcej energii niż normalnie, byliśmy zaangażowani, choć popełniliśmy też kilka błędów. Przeanalizujemy to spotkanie i zastanowimy się, czy w sobotę zagramy podobnie, czy też damy szansę zmiennikom - dodał szkoleniowiec Legii.