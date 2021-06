Przegrana Bodø/Glimt w lidze

Komentarze (12)

Ehmehme - 37 minut temu, *.cksjwo.com Bo oni tam teraz całą noc jasno mają i chodzą niewyspani. odpowiedz

Krzysiek Kononowicz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kurde boje się ze po tym meczu czekają nas kwalifikacje do Ligi Konferecji. Straszny policzek dla Legii… dlaczego nie umiemy wyjść z dziadostwa? odpowiedz

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Krzysiek Kononowicz :Masz na myśli siebie...dziadu? odpowiedz

aaa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Markus Merk: i co zabłysłeś? Dostajemy regularny łomot z byle kim odkąd kudłaty steruje tym klubem, więc zle napisał? Każdy kto patrzy na realia drży o wynik... Niestety czasy Leśnego gdy wychodziliśmy na znane ekipy by grać jak równy z równym to przeszłość i czas zdjąć klapki z oczu. odpowiedz

Mr Koperta ze Szczecina - 52 minuty temu, *.chello.pl @Krzysiek Kononowicz : Masz 100% RACJI!!!!

Markus Coooo?? Ty wiesz coooooo!!!!! odpowiedz

gdx - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Te słabsze wyniki przed meczem z nami to nie jest dobra wiadomość, bo tylko przez to o wiele bardziej zepną się na nas i będzie ciężko, a tak mogliby przystąpić do meczu zbyt rozluźnieni. I co tu dużo mówić, Bodo rozniosłoby spokojnie 3/4 naszej ekstraklapy. Małe mamy szanse a sparingi nie napawają otymizmem - kto oglądał streamingi, ten widział jakie babole potrafiliąmy robić w obronie. odpowiedz

onLy - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niestety, ale i tak są w formie wystarczającej na Legię, która dopiero wchodzi w sezon i regularnie w tym okresie gra mizerię, czego najlepiej dowodzą regularnie przegrywane superpuchary i szybkie pożegnania z europejskimi pucharami. Wątpliwe żeby w tym sezonie było inaczej, bo już "taki mamy klimat", cytując klasyka. I co najgorsze, w sparingach traciliśmy sporo bramek, a przydałoby się na wyjeździe wyjść i zagrać na 0 z tyłu. Widać brak Juranovića... odpowiedz

Neymarinho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Z Bodo bardzo wyciągnął bym tego gracza, akurat następca dla Mladena

https://www.transfermarkt.pl/fredrik-andre-bjorkan/profil/spieler/364938 odpowiedz

Pag - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jedyne co lubię w Bodo, to rok założenia:) odpowiedz

Le Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl Dodatkowo w ostatnich meczach ich 2 podstawowych skrzydłowych doznało kontuzji i nie zagrają z nami. Jeżeli wszyscy nasi będą zdrowi, to mamy bardzo duże szanse w tym dwumeczu.



Ps. Niestety nastały takie czasy, że nie jesteśmy pewni nawet przejścia klubu z Norwegii. odpowiedz

Kamień - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Le Ja: Widać młody jesteś skoro nie pamiętasz jak Rosenborg nas lał 4:0 odpowiedz

Dsk - 2 godziny temu, *.plus.pl Juz drwale puchną. odpowiedz

