Bodø/Glimt kibicowsko

Piątek, 2 lipca 2021 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Do pierwszego meczu kwalifikacji do Ligi Mistrzów pomiędzy FK Bodø/Glimt i Legią Warszawa zostało już tylko kilka dni. W ostatnich latach mieliśmy okazję podróżować do Norwegii na mecze z Rosenborgiem i Molde. Ekipa z Bodø jest zdecydowanie mniej liczna i zorganizowana. Nic dziwnego, skoro miasto leżące za kołem podbiegunowym w gminie Nordland liczy niespełna 45 tysięcy mieszkańców.



Dzikich tłumów nie uświadczymy więc na mogącym pomieścić 8800 widzów Aspmyra Stadion, gdzie swoje spotkania rozgrywa najbliższy przeciwnik Legii. Obiekt sporadycznie bywa wykorzystywany przy okazji meczów reprezentacji Norwegii, a po raz ostatni był modernizowany 20 lat temu.



Młyn kibiców miejscowych zlokalizowany jest na trybunie głównej, jeśli oczywiście możemy nazwać grupę inicjującą doping określeniem "młyn". Ten bowiem nie jest formowany na każdym spotkaniu i również nie zawsze prowadzi regularny doping przez cały mecz. Kibice z Bodø posiadają skromne oflagowanie, a aspekty ultras są im zupełnie obce. Jedyna pirotechnika na ich stadionie pojawiała się w przypadku pokazów organizowanych przez klub podczas świętowania największych klubowych osiągnięć bądź rocznic (100-lecie w 2016 roku).



Przyglądając się kibicom, którzy dopingują zespół najbliższego rywala Legii, widać zdecydowanie, że brak wśród nich tzw. "kumatych". Rodziny z dziećmi, kibice pasjonujący się wydarzeniami na boisku - tak w dużej mierze wygląda ich "młyn". Na wyjazdy krajowe zazwyczaj ruszają, choć w niezbyt wielkich liczbach. Organizacyjnie fani Bodø są daleko z tyłu za Rosenborgiem - nie ten potencjał, nie ten kaliber. W Polsce nie ma się co ich spodziewać, nie tylko ze względu na obostrzenia UEFA z powodu koronawirusa. W normalnych czasach prawdopodobnie również zaliczyliby zero wyjazdowe. I biorąc pod uwagę odległość (2700 km), jak i potencjał ekipy i liczbę mieszkańców miejscowości, trudno się temu dziwić.