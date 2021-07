Uraz Mateusza Wieteski

W środowym sparingu z Lechią Gdańsk urazu mieśni brzucha nabawił się Mateusz Wieteska. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy czeka go dłuższa przerwa, czy po kilku dniach wróci do treningów i będzie mógł zagrać w Norwegii. W dzisiejszym treningu nie uczestniczą zawodnicy, którzy zagrali w większym wymiarze czasowym z gdańszczanami. Sztab wlaczył do treningów Jehora Macenko , bo nie ma innej alternatywy na pozycji stopera. Z zespołem nie trenuje nadal Maik Nawrocki .

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek - 13 minut temu, *.t-ipconnect.de Plus jest taki,że nie odwali kolejnego babola.

Minus.Tak to jest jak się sprowadza nieprzygotowanych piłkarzy.

4 lata rządów Mioduskiego nie nauczyło go,że najwazniejsze mecze sezonu są w lipcu i sierpniu.

Ciekawe czy jak nowe wynalazki dojdą do formy z końcem wrzesnia albo co niektóre z początkiem marca to nowy trener bedzie chciał z nich korzystać. odpowiedz

PL - 15 minut temu, *.centertel.pl No i jest wzmocnienie na które wszyscy czekali tego lata.. :) odpowiedz

M3 - 52 minuty temu, *.zus.pl Chłopie, ty nie masz mięśni !!! Zarabiasz przyzwoicie, wykup sobie indywidualne treningi, dietetyka i zacznij zapier... bo wieku nie cofniesz, a efektów nie widać. Miałeś się rozwinąć w Legii, a ty notujesz spadki. Brak ci ambicji ? Tysiące dzieciaków marzy by być na twoim miejscu. Pewnie za dwa lata zespoły z pierwszej ligi będą mieć porządne wsparcie w twojej osobie. odpowiedz

L - 35 minut temu, *.tpnet.pl @M3: Lepiej się tego ująć nie dało! odpowiedz

xxx - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl czy Nawrocki był szczepiony po przyjsciu do nas? bo chyba nikt juz nie wierzy, że od słoneczka leży już tydzień osłabiony... odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Niech idzie zagra u buka faken. To najlepsze co potrafi. odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl szpital + sanatorium = nowe nabytki Legii............

podobno ten nowy obrońca co ma podpisać też do leczenia sanatoryjnego... odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl @lob: Pekhart jak wróci to samo.

do sanatorium na leczenie odcisków od ławki.......... odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 2 godziny temu, *.chello.pl Czyli żaden nowy obrońca,się nie nadaje do zastąpienia Wietsa.Super transfery. odpowiedz

k44 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Co ciekawsze te trasfery przychodzące nie są złe... Szkoda tylko że za pózno.. odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.atman.pl Legia made in Mioduski.

Amatorka. odpowiedz

Warka80 - 3 godziny temu, *.artcom.pl A co z Jasurem? odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.255.243 @Warka80: Jasur? Jasur chciał wrócić do treningów by móc zagrać ale w klubie komuś tam zdrowo popier...... I odesłali go na wolne. odpowiedz

haha - 3 godziny temu, *.chello.pl ahh ta poliytyka kadrowa za kadencji Pana Dariusza ... mmm palce lizać! odpowiedz

Dom_Rembsky - 3 godziny temu, *.chello.pl duże wzmocnienie przed meczem z Bodo i z Glimt, a tak poważniej wracaj do zdrowia Wites! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.