Powrót Rosołka, Yaxshiboyev indywidualnie

Czwartkowy trening legionistów rozpoczął się o godzinie 11. Na boisku stawiło się 13 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Pozostali mieli regenerację i pracowali na siłowni po środowym sparingu z Lechią Gdańsk (3-2) . W treningach nadal nie uczestniczy Maik Nawrocki . Z kolei Jasur Yaxshiboyev biegał dookoła jednego z boisk Legia Traning Center. Fotoreportaż z treningu - 20 zdjęć Woytka Z powodu urazu mięśni brzucha zabrakło Mateusza Wieteski , ale wieści dochodzące ze sztabu medycznego sugerują, że po kilku dniach odpoczynku stoper powinien być gotowy do gry. Na ten moment jednak sytuacja w obronie wymusiła na trenerze włączenie w treningi Jehora Macenkę z trzecioligowych rezerw. Lindsay Rose , który dziś powinien podpisać umowę z Legią raczej nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kadry na mecz z Norwegami. Na boisku ćwiczyli bramkarze Tobiasz, Miszta, Kobylak oraz zawodnicy z pola: Hołownia, Rosołek, Emreli, Rafael Lopes, Kamiński, Macenko, Johansson, Skwierczyński, Kostorz, Ciepiela, Włodarczyk, Josue i Abu Hanna. Po treningu cała grupa zaśpiewała "sto lat" Mahirowi Emreliemu , który dziś obchodzi 24. urodziny. W piątek trening zaplanowano także na godzinę 11. W sobotę część graczy będzie miała zajęcia o godzinie 9 rano w LTC, a druga część uda się na sparing z Jagiellonią Białystok do Kępy koło Sochocina.

Semper Fi - 32 minuty temu, *.icpnet.pl Transfery imponujace!

Brawo Legia!

Wyrzucenie szrotu i wzmocnienia!

Troche szczescia i jedziemy z Badziewiem! odpowiedz

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Widzę, że już dyżurne marudy i narzekacze się uaktywnili, jak nie macie co w życiu robić to załóźcie związek zawodowy narzekaczy. Jeśli wam się nic w Legii nie podoba, to po co jej kibicujecie. Myślicie, że od waszego narzekania i krytykowania coś się zmieni. Śmieszni jesteście i zarazem żałośni.



Meteor - 1 godzinę temu, *.95.158 @Markus Merk: Sami malkontenci. Zawsze wszytsko źle i beeee. Nigdy nie było nic dobrze i po ich myśli. odpowiedz

eLpolo - 29 minut temu, *.137.74 @Markus Merk: Dobrze, że jest jeszcze paru normalnych kibiców , bo tych jęków już się nie da czytać. Jest jak jest w piłce są teraz takie pieniądze , że L robi to na co ją najzwyczajniej w świecie stać. I wszyscy w klubie to mówią tylko trochę ogródkami , bo trudno żeby ktoś wyszedł i powiedział bieda u nas i ciężko kogoś kupić. Zobaczymy co będzie z tej ekipy, jak na te możliwości to i tak dość ciekawe transfery. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 minuty temu, *.petrotel.pl @eLpolo: Masz dużo racji - bieda u nas. Ale chyba nie wiesz dlaczego. To ja Ci powiem. Przez Mioduskiego od 4 lat nie ma dochodów z pucharów europejskich. Klub został wydrenowany z kasy, żeby wybudować akademię, z której również nie ma dochodu i nie wiadomo czy będą, a są tylko koszty. Dużo kasy idzie też na spłatę długów zaciągniętych przez naszego prezesa przez ostanie lata. A zaciągane były, bo przeinwestował i nie potrafił zarabiać na pucharach. Ot i cała prawda o Mioduskim. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Co jest z tym Nawrockim? Po czym on tyle czasu dochodzi do siebie? Przecież, że nie trenuje z powodu jakiegoś osłabienia, to już chyba z 3 tygodnie temu czytałem. odpowiedz

edd - 2 godziny temu, *.plus.pl 3-2 Bodo i 4-0 Ł3. Powodzenia ;-) odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Czyli "Axel Rose" nie jest zawodnikiem na już, lecz -jak podejrzewałem - "potrzebuje czasu. Czyli "pozamiata ligę" na przełomie pażdziernika i listopada. Z kolei Jaszczur, to chyba niczego u nas nie pozamiata, bo jak juz pobiega wokół LTC to może się przemęczy albo - nie daj Boże- połamie i do ramadana bedzie się leczył.



Cała nadzieja w Emerlim. Może do meczu z Norwegami nie kapnie się, że mozna tutaj pół roku odwalać manianę i liczyć wpływy na konto. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Kolego, Szczur to moze pozamiatac ale co najwyzej kibel. A co do Rozyczki, czy ten kolejny potrzebujacy czasu transfer serio Ciebie zaskakuje? Albo dziwi? Od lat panuje tutaj (czytaj: u rozczochranego) tradycja "na odbudowe" czy "potrzeba czasu" . W sumie idac dalej tym tropem myslenia czupryny to jesli druzyna ma powalczyc o cos, cokolwiek, to transfery powinny byc robione jakies 5-6 lat wczesniej. Aby mieli czas na aklimatyzacje, wkomponowanie, odbudowe i nauczenie sie imion kolegow. Strategia z kosmosu o ktorej naukowcom z NASA i Ferdkowi Kiepskiemu nigdy by sie nawet nie snilo. Polska mysl szkoleniowa juz mamy od dawna, teraz doszla polska mysl prowadzenia powaznego i profesjonalnego klubu. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: No chyba własnie, nie może owego kibla pozamiatać, bo bakterie by go zabiły i mielibyśmy męczennika....



Nie, Kolego mnie od dawna nic nie dziwi. Twoje ostatnie zdanie mówi praktycznie wszystko. Z tej mąki nie będzie niczego, pozostaje czekać aż Mioduskiemu po prostu znudzą się te zabawki. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: Ja już na nic nie czekam. Dzisiaj na obiad mam Rosołek, na deser Kisiel, do tego trzecie danie - browar. Panowie porzuciłem wszelką nadzieję. Jedno co warto, to uwalić (z rozpaczy) się warto i tyle w temacie...

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek: Popieram! I biore tu przyklad z Ferdka Kiepskiego: nie chcem ale muszem :-)) odpowiedz

