Lindsay Rose piłkarzem Legii!

Lindsay Rose został nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Klub z Łazienkowskiej potwierdził sprowadzenie 29-letniego obrońcy z Arisu Saloniki. Rose podpisał z Legią trzyletni kontrakt. W najbliższych tygodniach zawodnik będzie pracował nad dojściem do formy. W stołecznej drużynie będzie występował w koszulce z numerem 29. - Chcę wygrywać mecze i zdobywać tytuły, a to jest możliwe tylko z najlepszym klubem. Przyjechałem tutaj zdobyć kilka trofeów, a atmosfera panująca w klubie bardzo temu sprzyja. Kibice są przepełnieni pasją, dają z siebie całe serce. Widziałem obrazki z Ligi Mistrzów, widziałem jak świętujecie mistrzostwa. To niesamowite, prawdziwe szaleństwo. Takie coś napełnia zawodników pasją i ja już nie mogę się doczekać, by wyjść na plac. Chciałbym oddać kibicom tyle pasji i emocji ile tylko jestem w stanie - mówi Lindsay Rose . - Bardzo się cieszę, że dołączył do nas kolejny zawodnik, który wzmocni naszą defensywę. Lindsay przekonał nas zarówno swoimi wysokimi umiejętnościami piłkarskimi, jak i świetną osobowością. Zawodnik posiada szczególne wartości motoryczno-atletyczne, co będzie dla nas właśnie bardzo istotne w działaniach defensywnych. Patrząc na pierwsze dni tego piłkarza przy Łazienkowskiej, wiem, że bardzo szybko zaaklimatyzuje się w zespole i wesprze nas w walce o europejskie puchary - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski .

Wojtek86 - 26 minut temu, *.chello.pl Spokojnie zdobędziesz, oby tylko nie lecząc kontuzji. odpowiedz

Sztoperzy - 49 minut temu, *.253.33 Wieteska i Jedza przekonali mnie do swoich świetnych umiejętności w meczach z Mielcem i Bielskiem. Lepszych stoperów nam nie trzeba. W ogóle wątpię żeby tacy byli. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl za dużo w tym roku zakupów, pewnie będą sprzedawać Wieteskę, albo jesienią gramy dwiema parami stoperów... odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @olew: liczą na grę na trzech frontach a i kolejek w lidze 34. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 1 godzinę temu, *.plus.pl @:): a potem płacz będzie że kadra za szeroka jak coś nie pójdzie wg planu i w zimę znowu odchudzanie kadry będzie. odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Może na drugą rundę pucharów będzie gotowy. Ciekawe czy jest szansa na Szabanowa bo nie wiadomo czy Abu Hana i Nawrocki będą w 100% gotowi. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl @ws: Szabanow mógłby wrócić zły nie był oprócz meczu w PP co zawalił. W zimę mu umowa w Kijowie się kończy to za free może go lykna odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wieczny fan Mioduskiego : on chce tu przyjść a oni nie widzą go w składzie. Musi rozwiązać kontrakt. odpowiedz

Super transfery ???????????? - 2 godziny temu, *.centertel.pl Napewno kupię karnet dla tych nazwisk super naprawdę nasi skauci takich asów wypatrzyli .... odpowiedz

Tommy - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Super transfery ????????????: będziemy tęsknić odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Oby był co najmniej jak Pazdan. Bo wzrostem nie przewyższa. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A dlaczego on musi dochodzić do formy​? Przecież grał w poprzednim klubie. No chyba,że u nas są mega wymagania. I trzeba się do tego dwa miesiące przygotowywać. Trochę to śmieszne i straszne jednocześnie. odpowiedz

Oj Miodek Miodek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Najpierw napisane że zawodnik w najbliższych tygodniach będzie pracował nad dojściem do formy a potem że... wesprze nas w walce o europejskie puchary... to chyba się wyklucza :/ My walkę o puchary zaczynamy za parę dni a nie tygodni więc na dziś na Hołowni i Skibickim do Europy... odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Oj Miodek Miodek: obyśmy nie kończyli, wówczas może i wesprze. odpowiedz

Marcel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Coś czuję, że będzie dobrze. Good luck, Lindsay :) odpowiedz

AUTOR - 2 godziny temu, *.orange.pl PRZYSZLI

Mahir Emreli

Joel Abu Hanna

Mattias Johansson

Josué

Maik Nawrocki

Lindsay Rose



Ciekawe czy za kilka lat jedyne polskie nazwisko w klubie to będzie Dariusz Mioduski ? odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net @AUTOR: Nawrocki to jest polskie nazwisko... odpowiedz

Bródno - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @AUTOR: no tak bo Nawrocki to typowo germańskie nazwisko odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 2 godziny temu, *.plus.pl Oby nie drugi jasur żeby był zdrowy przede wszystkim odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Następny gotowy do gry pod koniec września. odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.105 Trenerze - pokaż co potrafisz i jak szybko wkomponujesz w zespół nowe letnie transfery i ... niewykorzystane w pełni niektóre transfery zimowe . Najbliższe dwa miesiące mogą być w tej materii decydujące . Odwagi trenerze ! odpowiedz

Adson 78 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl No i git malina !!! odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Adson 78: git to będzie jak coś pograją ci nowi bo to same no name'y jak na razie odpowiedz

