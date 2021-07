Sonda przed LM: Lekki optymizm wśród kibiców

Od momentu wylosowania przez Legię w 1. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów Bodo/Glimt na naszej stronie trwa sonda, w której zadaliśmy Wam pytanie: Czy Legia awansuje do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów? Codziennie pod wybranymi artykułami i na stronie głównej oddajecie swoje głosy. Do tej pory oddaliście prawie 10 tysięcy głosów, więc postanowiliśmy przeanalizować, jak z dnia na dzień zmieniają się kibicowskie nastroje przed tą rywalizacją. W dniu losowania (15.06.) ponad 62% procent osób wybrało odpowiedź "nie". W dwóch kolejnych dniach ta sama opcja otrzymywała więcej głosów, ale już od 18 czerwca, czyli dzień po wygranej 5-0 w sparingu z Bischofschofen SK, zdecydowanie częściej wybieracie "tak". Zachwianie nastrojów nastąpiło po remisie z Krasnodarem, ale można to także powiązać z odpadnięciem Polski z Euro 2020. Najbardziej optymistycznie na rywalizację z Bodo spojrzeliście w niedzielę, 26 czerwca. Wówczas ponad 69% głosów oddaliście na "tak". Głosowanie dzień po dniu Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? W Fortunie pojawiły się już pierwsze kursy na środowe spotkanie. Faworytem pierwszego spotkania, które odbędzie się w Bodo będą gospodarze. Kurs na wygraną mistrza Norwegii wynosi aktualnie 2,30 , a na wygraną mistrza Polski 3,20 . Minimalnie większe szanse na awans ma Bodo/Glimt - kurs wynosi 1,88 , a na Legię 1,92 . BODO/GLIMT - LEGIA 1 2.30 X 3.20 2 3.20 Pełna oferta na mecz Bodo/Glimt - Legia Warszawa

Trampek - 45 minut temu, *.125.105 Osobiście uważam,że jeżeli nie nastąpi " rozbiórka " / czytaj : wyprzedaż zawodników / LEGII , to nie tylko tą ale i następną rundę / niezależnie kto w drugiej rundzie będzie zwycięzcą/ LEGIA przejdzie na spokojnie. Tylko jest warunek - nie robić "rozbiórki" zespołu i pomyślnym manewrowaniem posiadanym składem. Tu jest ból głowy trenera - aby on / ból / ustąpił będzie musiał uruchomić "szare komórki" maksymalnie . odpowiedz

Barczi - 21 minut temu, *.chello.pl @Trampek: W jakimś świecie żyjez? odpowiedz

Maciej - 18 minut temu, *.t-mobile.pl @Trampek: nie stracic za wiele w Norwegii. Na rewanż zdążą już Juranovic, może Pekhart. Josue już tez będzie w lepszej formie. Może Rose i Hanna i Szwed tez lepiej. Czas działa na nasza korzyść. Byle przejsc tych Norwegów a może być bardzo dobrze w eliminacjach. Raczej nikogo z ich końcem nie stracimy. odpowiedz

WL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wierzymy w awans w dwumeczu LEGIO ! Powodzenia !!! odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Malo wiary w zespol to dziwota ze jest jak kest.kibic sribic odpowiedz

Hg - 46 minut temu, *.play-internet.pl @Adi: analfabetyzm wtórny cię dopadł? odpowiedz

maciej - 2 godziny temu, *.tpnet.pl na szczęscie nie liczą się już bramki na wyjezdzie podwojnie. Zwlaszcza w meczach u siebie gdy rozgrywamy drugi mecz. Dla Przykładu, realnie Bodo wygrywa 1:0, pierwszy mecz. Wystarczyla by chwila nie uwagi w drugim meczu i od 0:1 musimy zdobyc 3 gole co zupelnie nas deprymuje i prawdopodobnie odpadamy. Teraz wystarczy 2:1 by doprowadzic do dogrywki :) odpowiedz

edd - 2 godziny temu, *.plus.pl 2-3 i 4-0 ( 6-3 ) L odpowiedz

