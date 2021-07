Remis Bodø/Glimt w lidze

SONDA Czy Legia awansuje do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów?

Norweg - 18 minut temu, *.play-internet.pl Mieszkałem parę ładnych lat w Norwegii, miałem karnet na mecze Vikinga, parę razy byłem też na meczach w innych miastach m.in. Bodo czy Molde. Ogólnie liga norweska jest bardzo słaba, wg mnie sporo słabsza nawet od naszej nedznej ekstraklasy, jak czytam niektóre opinie pełne obaw jak byśmy grali z jakimś Bayernem czy Romą to jestem zażenowany.... Bodo to jest mniej więcej poziom finskiego Mariehamn które na miękko pykneliśmy parę lat temu więc wyluzujcie, wygramy oba mecze bez większego problemu, pozdrawiam. odpowiedz

LM - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Nie badzmy pesymistami tylko optymistami w dwumeczu o awans a Bodo to nie taki diabel straszny co widac po osiaganych ostatnio wynikach !!!! odpowiedz

Ludzie - 5 godzin temu, *.chello.pl Nie mówmy o nich jakby byli jakimś Realem czy topową drużyną „mamy szanse” „może coś ugramy” ludzie trochę wiary,to są zwykle ogórki z Norwegii, zagrac,zapomnieć i jedziemy dalej ,trochę więcej wiary odpowiedz

atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl Obrona bodo jest słaba. W tym nadzieja Legii. odpowiedz

ech - 5 godzin temu, *.chello.pl Przegrali, zremisowali to teraz wygrają, niestety. :( odpowiedz

deska - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Jak Legia zagra na maxa to jest szansa.Często gra w lidze,a w pucharach to zupełnie inna bajka dlatego widzę szansę dla Legii tylko kiedy zagra na maxa. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Boisko w środę wszystko zweryfikuje ale odkąd im wypadło tych 2 grajków to nic nie wygrali na razie. odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl @L: Więc Kocury ogony do góry i jazda do zwycięstwa odpowiedz

