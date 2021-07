Nowe numery kilku zawodników

Przed startem sezonu 2021/22 trzech zawodników z pierwszej kadry drużyny dokonało zmiany numerów na koszulkach. Numer 24 na 8 zamienił Andre Martins , z numerem 31 na plecach będzie występował Cezary Miszta (wcześniej 35), a Kacper Skibicki zdecydował się na numer 22, choć do tej pory grał z numerem 71 na plecach. W ubiegłym sezonie z numerem 8 występował Walerian Gwilia , z numerem 22 Paweł Wszołek a z numerem 31 Nazarij Rusyn . Numery nowych zawodników: 23. Joel Abu Hanna 6. Mattias Johansson 17. Maik Nawrocki 29. Lindsay Rose 27. Josue 11. Mahir Emreli

