Grudziński na testach w Radomiaku

Jak informuje weszło.com Mateusz Grudziński przejdzie testy w Radomiaku Radom, po których może zostać wypożyczony do beniaminka Ekstraklasy. Mateusz Grudziński to lewy obrońca, który z Legią jest związany od sezonu 2015/16. Z początku grał w juniorach warszawskiej drużyny, a później rywalizował w trzecioligowych rezerwach. 21-latek zadebiutował w pierwszej drużynie "Wojskowych" podczas ostatniego spotkania sezonu 2019/20 z Pogonią Szczecin. "Grudzień" pojawił się na boisku w 80. minucie. Sezon 2020/21 rozpoczął na wypożyczeniu w pierwszoligowym Zagłębiu Sosnowiec. W barwach "Chłopców znad Brynicy" rozegrał 14 meczów, w których zdobył jedną bramkę. Drugą połowę ostatniego sezonu rozgrywał w drugoligowym Zniczu Pruszków. W "żółto-czerwonych" barwach rozegrał 19 spotkań, w których również zanotował jedno trafienie.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

c u L t - 16 minut temu, *.. Legia powinna oddawać tylko do Radomiaka ,Olimpi Elblâg i Zagłêbia Sosnowiec,na sezon lub dwa na ogrywanie sie u Friends,młodych gdzie nie majâ szansy obecnie przebić sie do Jedynki. odpowiedz

paw_pawela - 52 minuty temu, *.plus.pl Powodzenia kuzynie... odpowiedz

Grodzisk Maz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie mam nic do chłopaka , ale sztab szkoleniowy powinien zdecydować czy zostaje czy rozwiązujemy kontrakt , ma 21 lat i kolejne wypożyczenie w tym wieku powinien grać w pierwszym składzie lub chociaż jako zmiennik odpowiedz

kami(L)PRAGA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Grodzisk Maz: bedzie grał w ekstra klapie to dobry ruch w Legi niema miejsa na popelnianie błedow w kazdym meczu liczy sie zwyciestwo dobry obronca musi miec doswiadczenie rozegra kilka meczy na wyzszym poziomie rozgrywkowym i bedziemy wiedzieli w jakim miejscu jest zawodnik czesto nie daje sie komus grac i nie moze rozwinac skrzydeł gdyz niema pewnosci siebie i chce sie pokazac za bardzo trema itp wypozyczenie moze byc jego przepustka do wskoczenia na wyzszy poziom odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.