Reprezentacja Czech odpadła z mistrzostw Europy. Południowi sąsiedzi Polski przegrali w ćwierćfinale z Danią 1-2. Tomas Pekhart , który był powołany do kadry Czech spędził cały mecz na ławce rezerwowych. W sumie Czechy zagrały na Euro pięć spotkań. Pekhart na murawie pojawił się raz - w 74. minucie grupowego spotkania z Anglią, które Czesi przegrali 0-1.

Anty kudlacz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mioduch pewnie zalamany, ze Pekhart tak malo gral, bo go nie sprzeda za dobry hajs odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I elegancko będzie wypoczęty odpowiedz

mareczek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl To chyba nie jest zmęczony i może grać u nas pełny energii:) odpowiedz

lux - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak Emreli się rozkręci na dobre, to dla Tomka czuję, że miejsca zabraknie. odpowiedz

HM - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kiedy wraca..? odpowiedz

Gibon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wracaj na ligę mistrzów!!! odpowiedz

