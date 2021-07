Kwietniewski odszedł z Legii. Oczekiwania były inne

Sobota, 3 lipca 2021 r. 23:36 Woytek

Mikołaj Kwietniewski odszedł z Legii Warszawa. Z końcem czerwca wygasła jego umowa z klubem z Łazienkowskiej i nie została przedłużona. Pomocnik trafił do Warszawy zimą 2018 roku w wieku 18 lat z rezerw angielskiego Fulham FC.



Niestety przez ponad 3 lata nie zdołał zagrać żadnego meczu w pierwszej drużynie. W styczniu 2019 roku został wypożyczony do Bytovii Bytów, a sezon 2019/2020 spędził w Wiśle Płock. W sumie w barwach "Nafciarzy" w Ekstraklasie zagrał w 12 meczach. Przez ostatni sezon występował w trzecioligowych rezerwach Legii Warszawa. Wystąpił w 31 spotkaniach, w których strzelił 4 gole.



- Chciałbym podziękować Legii Warszawa za te 3,5 roku współpracy. Wszystkim osobom związanym z tym klubem, a przede wszystkim zawodnikom, którzy są najlepszymi w Polsce i miałem zaszczyt być w tym miejscu, dzielić z nimi każdego dnia zielony plac, który kochamy i na którym spełniamy swoje marzenia. Trenerom, fizjoterapeutom i wszystkim osobom, które sprawiają, że to miejsce jest wyjątkowe. Jest tu masa świetnych ludzi, którzy zostaną w mojej głowie przez długi czas. Bywały momenty lepsze jak i te gorsze. Myślę, że obie strony czują niedosyt bo oczekiwania były inne ale wszystko przed nami! Legia nauczyła mnie życia i pokazała że trzeba walczyć. Powodzenia i do zobaczenia! - napisał Kwietniewski na swoim profilu na Insgagramie.